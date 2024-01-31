https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924494208.html

В США унизили Зеленского после провала с Залужным

В США унизили Зеленского после провала с Залужным - РИА Новости, 31.01.2024

В США унизили Зеленского после провала с Залужным

Читатели американской газеты New York Times отреагировали на материал, раскрывающий детали неудачной попытки Владимира Зеленского отправить в отставку главкома... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:12

2024-01-31T07:12

2024-01-31T07:12

в мире

украина

сша

великобритания

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Читатели американской газеты New York Times отреагировали на материал, раскрывающий детали неудачной попытки Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.Как сообщила NYT со ссылкой на источники, власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации об отставке. При этом британская газета Times со ссылкой на источники написала, что США и Великобритания выразили обеспокоенность по этому поводу, Зеленский "был вынужден отменить свое решение после давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров"."Зеленский отменил демократические выборы и теперь пытается зачистить всех, кто не согласен с его видением вечной войны", - написал Andrew L."Украина – безнадежное дело. Она оказалась между молотом и наковальней из-за отсутствия у Зеленского стратегического мышления... Увольнение его соперника генерала Залужного положило бы конец режиму Зеленского", - указал Girish Kotwal."Единственная причина, по которой Зеленский хочет его уволить, заключается в том, что он более популярен. Вот так демократия!" – возмутился Ezra."Зеленский — эгоист, одержимый манией собственного величия... Стране нужен кто-то, кто понимает реальность, а не нарцисс, чей взгляд на мир был сформирован его собственной телевизионной славой", - съязвил Richard Ralph."Это трагедия, что Украиной руководит парень, который мало что знает об истории. За исключением того, что он выставляет себя героем в противостоянии с Путиным, у него нет никакого стратегического мышления. США тратят деньги впустую, чтобы помочь этому парню", - указал Simon."Зеленский, еще один телеведущий, ставший политиком, должен быть отстранен", - добавил James.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам в тот день ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240131/syrskiy-1924486660.html

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924479451.html

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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины