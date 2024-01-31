https://ria.ru/20240131/zarplaty-1924489398.html
Россияне рассказали, что заставляет их искать новую работу
Россияне рассказали, что заставляет их искать новую работу - РИА Новости, 31.01.2024
Россияне рассказали, что заставляет их искать новую работу
Россияне ищут новую работу прежде всего из-за низких зарплат и из-за желания карьерного роста, а плохие отношения в коллективе в меньшей степени стимулируют... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:42
2024-01-31T05:42
2024-01-31T05:42
зарплата
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россияне ищут новую работу прежде всего из-за низких зарплат и из-за желания карьерного роста, а плохие отношения в коллективе в меньшей степени стимулируют сотрудников пойти на такой шаг, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплаты.ру". "Среди основных причин, которые побудили респондентов заняться поисками новой работы: низкая зарплата - 50%; желание карьерного роста - 30%; сложности с руководством - 14%; переквалификация - 12%; сокращение/закрытие организации - 12%; проблемы с выплатами зарплаты - 8%; плохие отношения с рабочим коллективом - 3%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2010 россиян. Уточняется, что вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа. Так, почти треть россиян, участвовавших в исследовании, на текущий момент заняты поиском новой работы. При этом 42% респондентов полагают, что сейчас наиболее благоприятное время для смены работы, 41% же настроены менее оптимистично, поскольку думают, что стоящие предложения появятся весной. Еще 11% уверены, что хорошие шансы на трудоустройство в первом квартале есть только для работников определенных дефицитных профессий, а для 6% первая половина года наименее удачна для поисков работы. В целом россияне считают, что самыми доступными для поиска сферами в данный момент являются рабочие профессии (48%) и сфера услуг (42%). Далее идут продажи (35%), розничная торговля (23%), общественное питание (20%), промышленность (20%), ИТ (15%). Остальные сферы получили менее значительное количество голосов. "Участники опроса также уверены, что труднее всего в ближайшее время будет найти работу в таких сферах, как юриспруденция (34%), финансы (32%), энергетика и добыча сырья (26%). Наиболее устойчивыми и перспективными, согласно результатам исследования, респонденты считают ИТ (25%), далее следуют промышленность (15%), медицина и фармация (11%), энергетика и добыча сырья (11%)", - добавляется в материалах.
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зарплата
Россияне рассказали, что заставляет их искать новую работу
"Зарплаты.ру": россияне ищут новую работу прежде всего из-за денежной мотивации
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россияне ищут новую работу прежде всего из-за низких зарплат и из-за желания карьерного роста, а плохие отношения в коллективе в меньшей степени стимулируют сотрудников пойти на такой шаг, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплаты.ру".
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"Среди основных причин, которые побудили респондентов заняться поисками новой работы: низкая зарплата - 50%; желание карьерного роста - 30%; сложности с руководством - 14%; переквалификация - 12%; сокращение/закрытие организации - 12%; проблемы с выплатами зарплаты - 8%; плохие отношения с рабочим коллективом - 3%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2010 россиян. Уточняется, что вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа.
Так, почти треть россиян, участвовавших в исследовании, на текущий момент заняты поиском новой работы. При этом 42% респондентов полагают, что сейчас наиболее благоприятное время для смены работы, 41% же настроены менее оптимистично, поскольку думают, что стоящие предложения появятся весной. Еще 11% уверены, что хорошие шансы на трудоустройство в первом квартале есть только для работников определенных дефицитных профессий, а для 6% первая половина года наименее удачна для поисков работы.
В целом россияне считают, что самыми доступными для поиска сферами в данный момент являются рабочие профессии (48%) и сфера услуг (42%). Далее идут продажи (35%), розничная торговля (23%), общественное питание (20%), промышленность (20%), ИТ (15%). Остальные сферы получили менее значительное количество голосов.
"Участники опроса также уверены, что труднее всего в ближайшее время будет найти работу в таких сферах, как юриспруденция (34%), финансы (32%), энергетика и добыча сырья (26%). Наиболее устойчивыми и перспективными, согласно результатам исследования, респонденты считают ИТ (25%), далее следуют промышленность (15%), медицина и фармация (11%), энергетика и добыча сырья (11%)", - добавляется в материалах.
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