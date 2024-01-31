https://ria.ru/20240131/zaporozhe-1924518177.html
В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов
В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов - РИА Новости, 31.01.2024
В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов
В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:45
2024-01-31T10:45
2024-01-31T10:45
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Преступный киевский режим продолжает чинить беспредел и самоуправство в городе Запорожье. Местные жители сообщают, что украинские оккупанты в парке Победы негласно демонтировали знаки доблести и символы победы Красной армии в Великой Отечественной войне", - сказал Рогов. По его словам, после освобождения городу вернут его привычный исторический облик. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924481427.html
https://ria.ru/20231002/voyna-1900008186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, общество
Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Общество
В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов
Рогов: в Запорожье демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Преступный киевский режим продолжает чинить беспредел и самоуправство в городе Запорожье. Местные жители сообщают, что украинские оккупанты в парке Победы негласно демонтировали знаки доблести и символы победы Красной армии в Великой Отечественной войне", - сказал Рогов.
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По его словам, после освобождения городу вернут его привычный исторический облик.
Запорожская область
стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
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