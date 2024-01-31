https://ria.ru/20240131/zaporozhe-1924518177.html

В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов

В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов - РИА Новости, 31.01.2024

В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов

В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:45

2024-01-31T10:45

2024-01-31T10:45

запорожье

запорожская область

киев

владимир рогов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Преступный киевский режим продолжает чинить беспредел и самоуправство в городе Запорожье. Местные жители сообщают, что украинские оккупанты в парке Победы негласно демонтировали знаки доблести и символы победы Красной армии в Великой Отечественной войне", - сказал Рогов. По его словам, после освобождения городу вернут его привычный исторический облик. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924481427.html

https://ria.ru/20231002/voyna-1900008186.html

запорожье

запорожская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, общество