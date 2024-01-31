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В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов - РИА Новости, 31.01.2024
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10:45 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zaporozhe-1924518177.html
В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов
В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов - РИА Новости, 31.01.2024
В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов
В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:45
2024-01-31T10:45
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Преступный киевский режим продолжает чинить беспредел и самоуправство в городе Запорожье. Местные жители сообщают, что украинские оккупанты в парке Победы негласно демонтировали знаки доблести и символы победы Красной армии в Великой Отечественной войне", - сказал Рогов. По его словам, после освобождения городу вернут его привычный исторический облик. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924481427.html
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запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, общество
Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Общество
В Запорожье демонтировали символы победы в войне, заявил Рогов

Рогов: в Запорожье демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, демонтировали символы победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Преступный киевский режим продолжает чинить беспредел и самоуправство в городе Запорожье. Местные жители сообщают, что украинские оккупанты в парке Победы негласно демонтировали знаки доблести и символы победы Красной армии в Великой Отечественной войне", - сказал Рогов.
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По его словам, после освобождения городу вернут его привычный исторический облик.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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ЗапорожьеЗапорожская областьКиевВладимир РоговОбщество
 
 
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