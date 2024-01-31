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Захарова призвала Запад не приписывать России фантазии о войне с НАТО - РИА Новости, 31.01.2024
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13:20 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zapad-1924563555.html
Захарова призвала Запад не приписывать России фантазии о войне с НАТО
Захарова призвала Запад не приписывать России фантазии о войне с НАТО - РИА Новости, 31.01.2024
Захарова призвала Запад не приписывать России фантазии о войне с НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных политиков не приписывать России "нездоровые фантазии" о возможном столкновении с НАТО и, делая РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:20
2024-01-31T13:20
россия
нато
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных политиков не приписывать России "нездоровые фантазии" о возможном столкновении с НАТО и, делая подобные заявления, отмечать, что это их точка зрения. "Пугают европейцев, как они формулируют, "российской оккупацией" значительной территории стран Старого Света. Как мы видим, находящиеся под влиянием Вашингтона политические и общественные деятели в странах НАТО, ЕС активно начали говорить последние несколько недель именно на эту тему и высказываться в русле необходимости подготовки либо войны с нашей страной, либо какого-то конфликта, очередного витка напряженности и так далее", - отметила Захарова на брифинге. "Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь, страны Евросоюза: если вы говорите в одностороннем порядке или в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, тогда будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение. Но никаким образом не навязывайте эту идеологию нам. И не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране", - заявила официальный представитель российского МИД. По ее оценке, подобные заявления нужны только для того, чтобы обосновать изъятие из европейских бюджетов денег на помощь Киеву. "Речь идет о том, что нужно выскрести, отжать еще последние копейки на помощь киевскому режиму, потому что Вашингтон заявил, что ему сейчас не с руки этим заниматься. А вот страны НАТО должны это сделать обязательно", - считает Захарова. Учения НАТО Steadfast Defender пройдут с февраля по май в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что НАТО на этих учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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россия, нато, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз
Россия, НАТО, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз
Захарова призвала Запад не приписывать России фантазии о войне с НАТО

Захарова назвала слова Запада о возможной войне России и НАТО его личным мнением

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных политиков не приписывать России "нездоровые фантазии" о возможном столкновении с НАТО и, делая подобные заявления, отмечать, что это их точка зрения.
"Пугают европейцев, как они формулируют, "российской оккупацией" значительной территории стран Старого Света. Как мы видим, находящиеся под влиянием Вашингтона политические и общественные деятели в странах НАТО, ЕС активно начали говорить последние несколько недель именно на эту тему и высказываться в русле необходимости подготовки либо войны с нашей страной, либо какого-то конфликта, очередного витка напряженности и так далее", - отметила Захарова на брифинге.
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"Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь, страны Евросоюза: если вы говорите в одностороннем порядке или в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, тогда будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение. Но никаким образом не навязывайте эту идеологию нам. И не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране", - заявила официальный представитель российского МИД.
По ее оценке, подобные заявления нужны только для того, чтобы обосновать изъятие из европейских бюджетов денег на помощь Киеву. "Речь идет о том, что нужно выскрести, отжать еще последние копейки на помощь киевскому режиму, потому что Вашингтон заявил, что ему сейчас не с руки этим заниматься. А вот страны НАТО должны это сделать обязательно", - считает Захарова.
Учения НАТО Steadfast Defender пройдут с февраля по май в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что НАТО на этих учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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