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В США раскрыли, почему Зеленский захотел уволить Залужного - РИА Новости, 31.01.2024
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15:27 31.01.2024 (обновлено: 16:21 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924594362.html
В США раскрыли, почему Зеленский захотел уволить Залужного
В США раскрыли, почему Зеленский захотел уволить Залужного - РИА Новости, 31.01.2024
В США раскрыли, почему Зеленский захотел уволить Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы повлиять на западных союзников, пишет The Washington Post со ссылкой на РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:27
2024-01-31T16:21
политика
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы повлиять на западных союзников, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве.&quot;Во время разговора с Залужным, который состоялся в понедельник, Зеленский сказал ему, что украинцы устали от военных действий и что международные спонсоры также замедлили помощь, поэтому, возможно, новый командующий улучшит ситуацию&quot;, — говорится в статье.Кроме того, Зеленский и Залужный поспорили по поводу дальнейшей мобилизации: главком настаивал на необходимости призвать в этом году еще 500 тысяч человек, президент, в свою очередь, утверждал, что Киев не сможет обеспечить снаряжением и вооружением такое количество новобранцев.По данным газеты, главком собирается уйти в отставку вместе с членами своей команды.Bloomberg, в свою очередь, пишет, что разногласия между президентом и генералом возникли еще в первые месяцы конфликта на Украине. Сейчас, по данным агентства, их противоречия связаны с разными подходами к конфликту — Зеленский якобы настаивает на "смелых" действиях, а Залужный более консервативен. При этом США считают, что разногласия между гражданской властью и военными замедляют принятие решений.
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924240374.html
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политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В США раскрыли, почему Зеленский захотел уволить Залужного

WP: Зеленский захотел уволить Залужного, чтобы повлиять на партнеров Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы повлиять на западных союзников, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве.
«

"Во время разговора с Залужным, который состоялся в понедельник, Зеленский сказал ему, что украинцы устали от военных действий и что международные спонсоры также замедлили помощь, поэтому, возможно, новый командующий улучшит ситуацию", — говорится в статье.

Кроме того, Зеленский и Залужный поспорили по поводу дальнейшей мобилизации: главком настаивал на необходимости призвать в этом году еще 500 тысяч человек, президент, в свою очередь, утверждал, что Киев не сможет обеспечить снаряжением и вооружением такое количество новобранцев.
По данным газеты, главком собирается уйти в отставку вместе с членами своей команды.

Как написала британская Financial Times со ссылкой на источники, Зеленский и Залужный встречались 29 января. Президент предложил главкому после отставки стать советником. Журнал The Economist утверждает, что генералу предложили пост секретаря СНБО, но он отказался. По данным источников The New York Times, тему увольнения Залужного решено "поставить на паузу" из-за утечки информации в СМИ.

Bloomberg, в свою очередь, пишет, что разногласия между президентом и генералом возникли еще в первые месяцы конфликта на Украине. Сейчас, по данным агентства, их противоречия связаны с разными подходами к конфликту — Зеленский якобы настаивает на "смелых" действиях, а Залужный более консервативен. При этом США считают, что разногласия между гражданской властью и военными замедляют принятие решений.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
"Немедленно". Порошенко заявил о шоке из-за слухов об увольнении Залужного
29 января, 21:59
 
ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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