В США раскрыли, почему Зеленский захотел уволить Залужного

Как написала британская Financial Times со ссылкой на источники, Зеленский и Залужный встречались 29 января. Президент предложил главкому после отставки стать советником. Журнал The Economist утверждает, что генералу предложили пост секретаря СНБО, но он отказался. По данным источников The New York Times, тему увольнения Залужного решено "поставить на паузу" из-за утечки информации в СМИ.