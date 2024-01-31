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В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Залужного - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 31.01.2024 (обновлено: 14:05 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924558992.html
В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Залужного
В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Залужного - РИА Новости, 31.01.2024
В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Залужного
В Кремле следят за информацией об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, очевидно одно: у киевского режима много проблем, там все неладно, заявил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:06
2024-01-31T14:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
валерий залужный
дмитрий песков
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Кремле следят за информацией об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, очевидно одно: у киевского режима много проблем, там все неладно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что провалившееся контрнаступление и провалы на фронте приводят Украину к росту противостояния внутри страны, оно будет расти по мере успехов РФ в специальной военной операции.Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Валерия Залужного."Конечно, следят (в Кремле за сообщениями об отставке Залужного - ред.) &lt;...&gt; Очевидным остается одно - у киевского режима много проблем, там все неладно, это однозначно", - сказал журналистам Песков.По его словам, провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и "в военной верхушке, и гражданской". "Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, валерий залужный, дмитрий песков, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Залужного

Песков: сообщения об отставке Залужного говорят о проблемах киевского режима

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Кремле следят за информацией об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, очевидно одно: у киевского режима много проблем, там все неладно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что провалившееся контрнаступление и провалы на фронте приводят Украину к росту противостояния внутри страны, оно будет расти по мере успехов РФ в специальной военной операции.
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Валерия Залужного.
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"Конечно, следят (в Кремле за сообщениями об отставке Залужного - ред.) <...> Очевидным остается одно - у киевского режима много проблем, там все неладно, это однозначно", - сказал журналистам Песков.
По его словам, провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и "в военной верхушке, и гражданской". "Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВалерий ЗалужныйДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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