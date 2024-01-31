https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924558992.html

В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Залужного

В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Залужного - РИА Новости, 31.01.2024

В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Залужного

В Кремле следят за информацией об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, очевидно одно: у киевского режима много проблем, там все неладно, заявил... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:06

2024-01-31T13:06

2024-01-31T14:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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валерий залужный

дмитрий песков

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Кремле следят за информацией об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, очевидно одно: у киевского режима много проблем, там все неладно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что провалившееся контрнаступление и провалы на фронте приводят Украину к росту противостояния внутри страны, оно будет расти по мере успехов РФ в специальной военной операции.Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Валерия Залужного."Конечно, следят (в Кремле за сообщениями об отставке Залужного - ред.) <...> Очевидным остается одно - у киевского режима много проблем, там все неладно, это однозначно", - сказал журналистам Песков.По его словам, провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и "в военной верхушке, и гражданской". "Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, украина, валерий залужный, дмитрий песков, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр