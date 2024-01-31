"Он знал". В Киеве сделали шокирующее заявление о Залужном
Соскин: Зеленский хотел убрать Залужного из-за уничтожения Ил-76 с пленными ВСУ
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ из-за уничтожения Ил-76 с пленными ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с этим Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных", — предположил он.
По мнению Соскина, Зеленский хотел возложить на Залужного вину за сбитый самолет, но главком не позволил это сделать, из-за чего и была принята попытка его отстранить.
Эксперт убежден, что глава киевского режима знал о присутствии на борту самолета украинцев, а расшифровка черных ящиков лишь усугубит ситуацию для украинского руководства.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе ГУР Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.