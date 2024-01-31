https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924546488.html

"Он знал". В Киеве сделали шокирующее заявление о Залужном

"Он знал". В Киеве сделали шокирующее заявление о Залужном - РИА Новости, 31.01.2024

"Он знал". В Киеве сделали шокирующее заявление о Залужном

Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ из-за уничтожения Ил-76 с пленными ВСУ, заявил бывший советник Леонида РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:23

2024-01-31T12:23

2024-01-31T12:23

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ из-за уничтожения Ил-76 с пленными ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с этим Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных", — предположил он.По мнению Соскина, Зеленский хотел возложить на Залужного вину за сбитый самолет, но главком не позволил это сделать, из-за чего и была принята попытка его отстранить.Эксперт убежден, что глава киевского режима знал о присутствии на борту самолета украинцев, а расшифровка черных ящиков лишь усугубит ситуацию для украинского руководства.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе ГУР Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.

https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html

https://ria.ru/20240131/raketa-1924523979.html

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