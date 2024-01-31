Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предположил, что Залужному на самом деле не грозила отставка - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924541992.html
Эксперт предположил, что Залужному на самом деле не грозила отставка
Эксперт предположил, что Залужному на самом деле не грозила отставка - РИА Новости, 31.01.2024
Эксперт предположил, что Залужному на самом деле не грозила отставка
Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного были способом отвлечь публику от неудач украинской армии и сбития Ил-76, реально уволить Залужного Владимир... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:09
2024-01-31T12:09
специальная военная операция на украине
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного были способом отвлечь публику от неудач украинской армии и сбития Ил-76, реально уволить Залужного Владимир Зеленский не может из-за "удобности" главкома для Запада, предположил в разговоре с РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко. По версии собеседника, реальная угроза увольнения перед Залужным не стояла. Слухи об отставке главкома были распущены для отвлечения внимания от сбития ВСУ Ил-76 в Белгородской области и плачевного положения украинских войск. "Чтобы эту ситуацию нивелировать, ввели такие слухи. Это старая схема, в украинских коридорах власти она действует на постоянной основе", - сказал собеседник. При этом он полагает, что намерение уволить Залужного уже давно есть у Зеленского, который видит в главкоме конкурента, но эти замыслы Зеленского расходятся с планами его "хозяев в виде англосаксов". "Англосаксам нужен свой подотчетный человек, который будет исполнять все приказы так называемого коллективного Запада. Залужный очень хорошо подходит под эту роль", - объяснил собеседник. По этой же логике любая теоретическая замена Залужного должна быть прежде всего подконтрольной Западу, который стремится "продлить агонию" киевского режима и "не растерять" деньги, уже потраченные на конфликт, объяснил собеседник. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе ГУР Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт предположил, что Залужному на самом деле не грозила отставка

Эксперт: угрозы увольнения Залужного не было из-за его удобности для Запада

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного были способом отвлечь публику от неудач украинской армии и сбития Ил-76, реально уволить Залужного Владимир Зеленский не может из-за "удобности" главкома для Запада, предположил в разговоре с РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко.
По версии собеседника, реальная угроза увольнения перед Залужным не стояла. Слухи об отставке главкома были распущены для отвлечения внимания от сбития ВСУ Ил-76 в Белгородской области и плачевного положения украинских войск. "Чтобы эту ситуацию нивелировать, ввели такие слухи. Это старая схема, в украинских коридорах власти она действует на постоянной основе", - сказал собеседник. При этом он полагает, что намерение уволить Залужного уже давно есть у Зеленского, который видит в главкоме конкурента, но эти замыслы Зеленского расходятся с планами его "хозяев в виде англосаксов".
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Последний бой Зеленского. Почему Залужный не ушел в отставку
08:00
"Англосаксам нужен свой подотчетный человек, который будет исполнять все приказы так называемого коллективного Запада. Залужный очень хорошо подходит под эту роль", - объяснил собеседник. По этой же логике любая теоретическая замена Залужного должна быть прежде всего подконтрольной Западу, который стремится "продлить агонию" киевского режима и "не растерять" деньги, уже потраченные на конфликт, объяснил собеседник.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе ГУР Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала