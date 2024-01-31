https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924541992.html

Эксперт предположил, что Залужному на самом деле не грозила отставка

Эксперт предположил, что Залужному на самом деле не грозила отставка - РИА Новости, 31.01.2024

Эксперт предположил, что Залужному на самом деле не грозила отставка

Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного были способом отвлечь публику от неудач украинской армии и сбития Ил-76, реально уволить Залужного Владимир... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:09

2024-01-31T12:09

2024-01-31T12:09

специальная военная операция на украине

украина

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного были способом отвлечь публику от неудач украинской армии и сбития Ил-76, реально уволить Залужного Владимир Зеленский не может из-за "удобности" главкома для Запада, предположил в разговоре с РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко. По версии собеседника, реальная угроза увольнения перед Залужным не стояла. Слухи об отставке главкома были распущены для отвлечения внимания от сбития ВСУ Ил-76 в Белгородской области и плачевного положения украинских войск. "Чтобы эту ситуацию нивелировать, ввели такие слухи. Это старая схема, в украинских коридорах власти она действует на постоянной основе", - сказал собеседник. При этом он полагает, что намерение уволить Залужного уже давно есть у Зеленского, который видит в главкоме конкурента, но эти замыслы Зеленского расходятся с планами его "хозяев в виде англосаксов". "Англосаксам нужен свой подотчетный человек, который будет исполнять все приказы так называемого коллективного Запада. Залужный очень хорошо подходит под эту роль", - объяснил собеседник. По этой же логике любая теоретическая замена Залужного должна быть прежде всего подконтрольной Западу, который стремится "продлить агонию" киевского режима и "не растерять" деньги, уже потраченные на конфликт, объяснил собеседник. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе ГУР Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр