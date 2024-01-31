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МИД назвал заявления об отставке Залужного агонией властей Украины - РИА Новости, 31.01.2024
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09:19 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924503893.html
МИД назвал заявления об отставке Залужного агонией властей Украины
МИД назвал заявления об отставке Залужного агонией властей Украины - РИА Новости, 31.01.2024
МИД назвал заявления об отставке Залужного агонией властей Украины
Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии, заявила официальный... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:19
2024-01-31T09:19
украина
валерий залужный
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности - как рычагов управления, так и всей системы управления. Ее в принципе нет, там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь &lt;…&gt; Над этой кучей, куда поставляют очередные подачки. Это все, что осталось от украинской бюрократии", - заявила Захарова. Она напомнила, что ранее Владимир Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти. "Они самоуничтожают друг друга, и в этом деле пойдут до конца", - прогнозирует Захарова. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. При этом британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался. Издание также утверждало, что при этом действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривают и командующего сухопутными войсками Александра Сырского, утверждают британские Economist и Financial Times.
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украина, валерий залужный, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Украина, Валерий Залужный, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
МИД назвал заявления об отставке Залужного агонией властей Украины

МИД: заявления об отставке главкома ВСУ Залужного говорят об агонии Киева

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«
"Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности - как рычагов управления, так и всей системы управления. Ее в принципе нет, там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь <…> Над этой кучей, куда поставляют очередные подачки. Это все, что осталось от украинской бюрократии", - заявила Захарова.
Она напомнила, что ранее Владимир Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти.
"Они самоуничтожают друг друга, и в этом деле пойдут до конца", - прогнозирует Захарова.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. При этом британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался. Издание также утверждало, что при этом действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривают и командующего сухопутными войсками Александра Сырского, утверждают британские Economist и Financial Times.
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