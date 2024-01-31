https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924503893.html

МИД назвал заявления об отставке Залужного агонией властей Украины

МИД назвал заявления об отставке Залужного агонией властей Украины - РИА Новости, 31.01.2024

МИД назвал заявления об отставке Залужного агонией властей Украины

Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии, заявила официальный... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:19

2024-01-31T09:19

2024-01-31T09:19

украина

валерий залужный

мария захарова

владимир зеленский

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности - как рычагов управления, так и всей системы управления. Ее в принципе нет, там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь <…> Над этой кучей, куда поставляют очередные подачки. Это все, что осталось от украинской бюрократии", - заявила Захарова. Она напомнила, что ранее Владимир Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти. "Они самоуничтожают друг друга, и в этом деле пойдут до конца", - прогнозирует Захарова. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. При этом британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался. Издание также утверждало, что при этом действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривают и командующего сухопутными войсками Александра Сырского, утверждают британские Economist и Financial Times.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, валерий залужный, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины