https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924501523.html

"Струсил": в Германии раскрыли новый ход Залужного против Зеленского

"Струсил": в Германии раскрыли новый ход Залужного против Зеленского - РИА Новости, 31.01.2024

"Струсил": в Германии раскрыли новый ход Залужного против Зеленского

Главком ВСУ Валерий Залужный, вероятно, сам рассекретил информацию о собственном увольнении, чем переиграл президента Украины Владимира Зеленского и помешал ему РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:00

2024-01-31T09:00

2024-01-31T11:35

в мире

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

megaupload

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный, вероятно, сам рассекретил информацию о собственном увольнении, чем переиграл президента Украины Владимира Зеленского и помешал ему официально объявить об отставке военного, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить", —предположил он.Дотком объяснил, что эти слухи породили грандиозную шумиху в СМИ и заставили нервничать западных партнеров Украины. По этой причине Зеленский изменил свое решение, считает он."Зеленский струсил", — подытожил предприниматель.Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию. По данным украинских СМИ, глава киевского режима просил военачальника покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны.При этом британский журнал The Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком отказался. Издание также утверждало, что при этом действующему главе ГУР Минобороны Украины Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924329803.html

https://ria.ru/20240130/otchayanie-1924303673.html

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в мире, украина, германия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, megaupload, совет национальной безопасности и обороны украины