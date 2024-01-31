https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924481795.html

NYT раскрыла, почему власти Украины отложили увольнение Залужного

NYT раскрыла, почему власти Украины отложили увольнение Залужного - РИА Новости, 31.01.2024

NYT раскрыла, почему власти Украины отложили увольнение Залужного

Власти Украины отложили увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за утечки информации об отставке, пишет американская газета New York Times со... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:47

2024-01-31T02:47

2024-01-31T05:39

украина

валерий залужный

алексей гончаренко

владимир зеленский

в мире

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти Украины отложили увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за утечки информации об отставке, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС."Правительство (Владимира) Зеленского планировало уволить генерала, но в понедельник вечером, когда просочилась информация, отступило. Теперь они замедляют процесс", - пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника. По данным еще одного источника, одним из камней преткновения для правительства было то, что на место Залужного не нашли замену.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. При этом британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался. Издание также утверждало, что при этом действующему главе ГУР минобороны Украины Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20231109/raskol-1908322238.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924479612.html

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украина, валерий залужный, алексей гончаренко, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины