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СМИ: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины - РИА Новости, 31.01.2024
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01:30 31.01.2024 (обновлено: 01:41 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924479451.html
СМИ: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины
СМИ: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от предложения занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, пишет... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T01:30
2024-01-31T01:41
украина
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от предложения занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, пишет британский журнал Economist со ссылкой на источники. По данным источников, 29 января Владимир Зеленский провел встречу с Залужным и заявил о решении отправить главкома украинских войск в отставку. "Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался", - пишет журнал со ссылкой на источники. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский в понедельник встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924361540.html
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украина, в мире, валерий залужный, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Украина, В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СМИ: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины

Economist: Залужный отказался от предложения занять пост секретаря СНБО Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от предложения занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, пишет британский журнал Economist со ссылкой на источники.
По данным источников, 29 января Владимир Зеленский провел встречу с Залужным и заявил о решении отправить главкома украинских войск в отставку.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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"Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался", - пишет журнал со ссылкой на источники.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский в понедельник встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.

* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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УкраинаВ миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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