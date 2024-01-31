https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924479451.html

СМИ: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины

СМИ: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ: Зеленский предлагал Залужному занять пост секретаря СНБО Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от предложения занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, пишет... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T01:30

2024-01-31T01:30

2024-01-31T01:41

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валерий залужный

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от предложения занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, пишет британский журнал Economist со ссылкой на источники. По данным источников, 29 января Владимир Зеленский провел встречу с Залужным и заявил о решении отправить главкома украинских войск в отставку. "Залужному предложили другую роль: секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался", - пишет журнал со ссылкой на источники. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский в понедельник встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924361540.html

https://ria.ru/20240130/panika-1924340059.html

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украина, в мире, валерий залужный, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины