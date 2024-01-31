https://ria.ru/20240131/zakon-1924668064.html

В Раде заявили, что новый закон о мобилизации нарушает нормы конституции

В Раде заявили, что новый закон о мобилизации нарушает нормы конституции - РИА Новости, 31.01.2024

В Раде заявили, что новый закон о мобилизации нарушает нормы конституции

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз во время трансляции на YouTube-канале издания "Украинская правда" заявила, что в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:41

2024-01-31T19:41

2024-01-31T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

ирина фриз

верховная рада украины

вооруженные силы украины

европейская солидарность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз во время трансляции на YouTube-канале издания "Украинская правда" заявила, что в новом украинском законопроекте о мобилизации остались нарушения норм конституции страны. Накануне новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. "Есть перечень норм, которые потребуют доработки, уточнения, возможно, даже изменений, потому что определенные нарушения конституции еще остались... Ключевые - это семь позиций, которые вызывают обеспокоенность", - сказала Фриз.По ее словам, в новом законопроекте четко не прописан вопрос мобилизации. В документе предполагается возможность ее проведения через 36 месяцев после призыва, но решение принимается на ставке верховного главнокомандующего. При этом, отмечает Фриз, не прописаны сроки, в течении которых она должна пройти. По ее мнению, "это чрезмерно бюрократизированная процедура, которая поставит вопрос демобилизации под большой вопрос". "Норма, нарушающая конституцию, это то, что нельзя взять на госслужбу лицо от 18 до 60 лет, если оно не прошло базовую военную подготовку или военную службу. Это прямое нарушение конституции, потому что есть выборочный подход", - отметила Фриз. По ее словам, в документе не установлено, на какой период вводятся ограничения в отношении уклонистов. Также, убеждена Фриз, не синхронизированы обязанности и права граждан. В частности, по ее словам, предусмотрена отправка повестки через электронный кабинет. Если в течение пяти дней призывник не явился, военкомат может обращаться в суд. При этом, указала она, не учтено, что гражданин мог не иметь доступа в интернет или к электронному кабинету. "Нацполиция. Ей дают полномочия проверять документы военнообязанного… Сначала нужно вносить соответствующие изменения в законодательство, а потом давать им полномочия", - добавила депутат. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240131/mobilizatsiya-1924639588.html

https://ria.ru/20240130/mobilizatsiya-1924468434.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, ирина фриз, верховная рада украины, вооруженные силы украины, европейская солидарность