https://ria.ru/20240131/zakon-1924597879.html

В Госдуме назвали закон о конфискации нокаутом для спонсоров ВСУ

В Госдуме назвали закон о конфискации нокаутом для спонсоров ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

В Госдуме назвали закон о конфискации нокаутом для спонсоров ВСУ

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии нокаутом для РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:41

2024-01-31T15:41

2024-01-31T15:41

дмитрий белик

вячеслав володин

госдума рф

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии нокаутом для спонсоров украинских войск. Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров". "Закон станет нокаутом для спонсоров украинских войск. Госдума своим решением перекрыла финансовый кран, который запитывал наших врагов. Теперь нужно дать пинка тем, кто называет себя заслуженными деятелями Российской Федерации и симпатизирует ВСУ. Их нужно лишить всех званий, наград и финансирования", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, финансирование ВСУ сродни змеиному источнику, из которого "пьют всякие гады".

https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924568273.html

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Наталья Макарова

дмитрий белик, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы украины