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В Госдуме назвали закон о конфискации нокаутом для спонсоров ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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15:41 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zakon-1924597879.html
В Госдуме назвали закон о конфискации нокаутом для спонсоров ВСУ
В Госдуме назвали закон о конфискации нокаутом для спонсоров ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
В Госдуме назвали закон о конфискации нокаутом для спонсоров ВСУ
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии нокаутом для РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:41
2024-01-31T15:41
дмитрий белик
вячеслав володин
госдума рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии нокаутом для спонсоров украинских войск. Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров". "Закон станет нокаутом для спонсоров украинских войск. Госдума своим решением перекрыла финансовый кран, который запитывал наших врагов. Теперь нужно дать пинка тем, кто называет себя заслуженными деятелями Российской Федерации и симпатизирует ВСУ. Их нужно лишить всех званий, наград и финансирования", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, финансирование ВСУ сродни змеиному источнику, из которого "пьют всякие гады".
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дмитрий белик, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы украины
Дмитрий Белик, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме назвали закон о конфискации нокаутом для спонсоров ВСУ

Белик: закон о конфискации перекрыл финансовый кран, который запитывал ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии нокаутом для спонсоров украинских войск.
Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".
«
"Закон станет нокаутом для спонсоров украинских войск. Госдума своим решением перекрыла финансовый кран, который запитывал наших врагов. Теперь нужно дать пинка тем, кто называет себя заслуженными деятелями Российской Федерации и симпатизирует ВСУ. Их нужно лишить всех званий, наград и финансирования", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, финансирование ВСУ сродни змеиному источнику, из которого "пьют всякие гады".
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Дмитрий БеликВячеслав ВолодинГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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