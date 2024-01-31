https://ria.ru/20240131/zakon-1924565026.html

Володин оценил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Володин оценил закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 31.01.2024

Володин оценил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии направлен против негодяев и предателей, тех, кто перечисляет деньги армии противника, находится РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:25

2024-01-31T13:25

2024-01-31T13:25

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии направлен против негодяев и предателей, тех, кто перечисляет деньги армии противника, находится за границей и получает доход в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это законопроект о негодяях и предателях. О тех, кто сегодня в спину плюет нашим солдатам, предал свою родину, деньги перечисляют вооруженным силам страны, которая с нами воюет, находится за границей, доходы получает за счёт собственности, недвижимости, находящейся на территории нашей страны. Наша страна, граждане этим людям сделали всё для того, чтобы они безбедно жили, получили почётные звания, награды, имущество", - сказал Володин на пленарном заседании. По словам спикера Госдумы, граждане требуют принять этот законопроект. Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем, окончательном чтении, законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования. При этом в ГД подчеркивают, что в отличие от практики конфискации в СССР, а данном законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.

https://ria.ru/20240124/konfiskatsiya-1923178811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, россия