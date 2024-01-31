https://ria.ru/20240131/zakharova-1924634392.html

Захарова прокомментировала санкции ЕС против "Лиги безопасного интернета"

Захарова прокомментировала санкции ЕС против "Лиги безопасного интернета" - РИА Новости, 31.01.2024

Захарова прокомментировала санкции ЕС против "Лиги безопасного интернета"

Включив в санкционный список за "нарушение прав человека" "Лигу безопасного интернета", Брюссель в антироссийской политике окончательно достиг дна, заявила... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:25

2024-01-31T17:25

2024-01-31T17:25

брюссель

россия

мария захарова

евросоюз

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Включив в санкционный список за "нарушение прав человека" "Лигу безопасного интернета", Брюссель в антироссийской политике окончательно достиг дна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В понедельник, 29 января Европейский союз расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и ее главы Екатерины Мизулиной, сообщается в заявлении Совета ЕС. "Вывод из решения ЕС может быть только один. Включив в санкционный список за "нарушение прав человека" организацию, которая защищает права наших детей, Брюссель в своей антироссийской политике окончательно достиг дна", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20240131/italiya-1924574998.html

брюссель

россия

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Наталья Макарова

брюссель, россия, мария захарова, евросоюз, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, санкции в отношении россии