https://ria.ru/20240131/zakharova-1924634392.html
Захарова прокомментировала санкции ЕС против "Лиги безопасного интернета"
Захарова прокомментировала санкции ЕС против "Лиги безопасного интернета" - РИА Новости, 31.01.2024
Захарова прокомментировала санкции ЕС против "Лиги безопасного интернета"
Включив в санкционный список за "нарушение прав человека" "Лигу безопасного интернета", Брюссель в антироссийской политике окончательно достиг дна, заявила... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:25
2024-01-31T17:25
2024-01-31T17:25
брюссель
россия
мария захарова
евросоюз
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Включив в санкционный список за "нарушение прав человека" "Лигу безопасного интернета", Брюссель в антироссийской политике окончательно достиг дна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В понедельник, 29 января Европейский союз расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека", ввел ограничения, в частности, против "Лиги безопасного интернета" и ее главы Екатерины Мизулиной, сообщается в заявлении Совета ЕС. "Вывод из решения ЕС может быть только один. Включив в санкционный список за "нарушение прав человека" организацию, которая защищает права наших детей, Брюссель в своей антироссийской политике окончательно достиг дна", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20240131/italiya-1924574998.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, россия, мария захарова, евросоюз, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, санкции в отношении россии
Брюссель, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Санкции в отношении России
Захарова прокомментировала санкции ЕС против "Лиги безопасного интернета"
МИД о санкциях против "Лиги безопасного интернета": ЕС окончательно достиг дна