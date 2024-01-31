https://ria.ru/20240131/zakharova-1924499884.html

Захарова назвала заявление Борреля об отношениях Москвы и Киева чудовищным

Захарова назвала заявление Борреля об отношениях Москвы и Киева чудовищным - РИА Новости, 31.01.2024

Захарова назвала заявление Борреля об отношениях Москвы и Киева чудовищным

Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что примирение России и Украины будет ошибкой, чудовищны и шокируют, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:44

2024-01-31T08:44

2024-01-31T14:19

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украина

мария захарова

в мире

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что примирение России и Украины будет ошибкой, чудовищны и шокируют, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как "это же Боррель". Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза. Они точно так же относятся к этому — с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они тоже говорят "это же Боррель", — сказала она.Так представитель МИД ответила на просьбу ведущего прокомментировать заявление главы европейской дипломатии.Захарова добавила, что такая мысль должна "зарождаться у дипломата с большим трудом", так как она "противоречит сути дипломатической работы"."Это (такие заявления Борреля. — Прим. ред.) мы видим систематически, поэтому это укладывается в понимание сути этого человека и тех, кто за ним стоит. <…> Не могу сказать, что я не испытываю потрясения от новых заявлений Борреля. <…> В данном случае эти заявления вкладываются в систему, но в целом это действительно шокирует", — отметила представитель МИД.Накануне Боррель в статье для французской L'Obs назвал ошибочной идею дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Вместо содействия заключению мира между Москвой и Киевом он предложил передать ВСУ еще больше наступательного вооружения, необходимого для попытки захватить территории новых российских регионов.Россия неоднократно выражала готовность возобновить диалог с Украиной, но Киев сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Москву обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, мария захарова, в мире, жозеп боррель, евросоюз