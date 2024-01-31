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В Югре введены новые меры поддержки МСП - РИА Новости, 02.02.2024
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
13:00 31.01.2024 (обновлено: 13:55 02.02.2024)
https://ria.ru/20240131/yugra-1925022903.html
В Югре введены новые меры поддержки МСП
В Югре введены новые меры поддержки МСП - РИА Новости, 02.02.2024
В Югре введены новые меры поддержки МСП
Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" с 2024 года оказывает новые меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-01-31T13:00
2024-02-02T13:55
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" с 2024 года оказывает новые меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщил руководитель фонда Андрей Зубарев на встрече с бизнес-сообществом в Нижневартовске.Среди таких мер он назвал инновационный сертификат, страховой кэшбек и кэшбек на маркетплейсах."Инновационный сертификат стоимостью 5 миллионов рублей можно потратить на создание и внедрение новой продукции или технологий, оплатить расходы на оформление права на результаты интеллектуальной деятельности. Также будем компенсировать 200 тысяч рублей на оплату услуг электронных торговых площадок, и до 1 миллиона рублей на уплату страховых взносов за недавно принятых работников", – приводятсяв сообщении Фонда развития Югры слова Зубарева.Кроме того, в Югре разрабатываются системные меры по повышению занятости в малом и среднем бизнесе. Они направлены на стимулирование вновь создаваемого бизнеса, повышение качества оказываемых услуг, продление жизненного цикла компаний, которые обеспечат рост занятости в сфере МСП. На эти цели в бюджете региона ежегодно будут предусмотрены 300 миллионов рублей.В соответствии с государственной программой развития экономического потенциала в 2023 году на поддержку бизнеса в Югре было направлено более 7,5 миллиарда рублей.
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Ханты-Мансийский Автономный Округ, Нижневартовск

В Югре введены новые меры поддержки МСП

© Фото : Фонд развития ЮгрыКустовая встреча для предпринимателей из Нижневартовска и Нижневартовского района
Кустовая встреча для предпринимателей из Нижневартовска и Нижневартовского района - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Фонд развития Югры
Кустовая встреча для предпринимателей из Нижневартовска и Нижневартовского района
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" с 2024 года оказывает новые меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщил руководитель фонда Андрей Зубарев на встрече с бизнес-сообществом в Нижневартовске.
Среди таких мер он назвал инновационный сертификат, страховой кэшбек и кэшбек на маркетплейсах.
"Инновационный сертификат стоимостью 5 миллионов рублей можно потратить на создание и внедрение новой продукции или технологий, оплатить расходы на оформление права на результаты интеллектуальной деятельности. Также будем компенсировать 200 тысяч рублей на оплату услуг электронных торговых площадок, и до 1 миллиона рублей на уплату страховых взносов за недавно принятых работников", – приводятсяв сообщении Фонда развития Югры слова Зубарева.
Кроме того, в Югре разрабатываются системные меры по повышению занятости в малом и среднем бизнесе. Они направлены на стимулирование вновь создаваемого бизнеса, повышение качества оказываемых услуг, продление жизненного цикла компаний, которые обеспечат рост занятости в сфере МСП. На эти цели в бюджете региона ежегодно будут предусмотрены 300 миллионов рублей.
В соответствии с государственной программой развития экономического потенциала в 2023 году на поддержку бизнеса в Югре было направлено более 7,5 миллиарда рублей.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругНижневартовск
 
 
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