https://ria.ru/20240131/yugra-1925022903.html

В Югре введены новые меры поддержки МСП

В Югре введены новые меры поддержки МСП - РИА Новости, 02.02.2024

В Югре введены новые меры поддержки МСП

Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" с 2024 года оказывает новые меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-01-31T13:00

2024-01-31T13:00

2024-02-02T13:55

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" с 2024 года оказывает новые меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщил руководитель фонда Андрей Зубарев на встрече с бизнес-сообществом в Нижневартовске.Среди таких мер он назвал инновационный сертификат, страховой кэшбек и кэшбек на маркетплейсах."Инновационный сертификат стоимостью 5 миллионов рублей можно потратить на создание и внедрение новой продукции или технологий, оплатить расходы на оформление права на результаты интеллектуальной деятельности. Также будем компенсировать 200 тысяч рублей на оплату услуг электронных торговых площадок, и до 1 миллиона рублей на уплату страховых взносов за недавно принятых работников", – приводятсяв сообщении Фонда развития Югры слова Зубарева.Кроме того, в Югре разрабатываются системные меры по повышению занятости в малом и среднем бизнесе. Они направлены на стимулирование вновь создаваемого бизнеса, повышение качества оказываемых услуг, продление жизненного цикла компаний, которые обеспечат рост занятости в сфере МСП. На эти цели в бюджете региона ежегодно будут предусмотрены 300 миллионов рублей.В соответствии с государственной программой развития экономического потенциала в 2023 году на поддержку бизнеса в Югре было направлено более 7,5 миллиарда рублей.

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижневартовск