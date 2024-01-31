https://ria.ru/20240131/yazyk-1924557843.html

На выставке "Россия" подписали соглашение о сохранении бурятского языка

На выставке "Россия" подписали соглашение о сохранении бурятского языка - РИА Новости, 31.01.2024

На выставке "Россия" подписали соглашение о сохранении бурятского языка

Соглашение о сотрудничестве в сохранении и развитии бурятского, а также эвенкийского и сойотского языков, было подписано на выставке-форуме "Россия" между... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:58

2024-01-31T12:58

2024-01-31T12:58

выставка-форум "россия"

республика бурятия

общество

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УЛАН-УДЭ, 31 янв - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сохранении и развитии бурятского, а также эвенкийского и сойотского языков, было подписано на выставке-форуме "Россия" между республиканским центром "Бэлиг" и Федеральным институтом родных языков народов РФ, сообщила в среду пресс-служба правительства Бурятии. "В рамках Международной выставки "Россия" на ВДНХ подписано соглашение о сотрудничестве между республиканским центром "Бэлиг" и Федеральным институтом родных языков народов Российской Федерации. Стороны договорились о сотрудничестве в сохранении и развитии государственного языка республики - бурятского языка, а также эвенкийского и сойотского языков, являющихся родными языками коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны будут содействовать в создании благоприятной языковой среды и расширении сферы использования бурятского, эвенкийского и сойотского языков, взаимодействовать при разработке учебной, учебно-методической и прочей литературы, создавать благоприятные условия для преподавания бурятского, эвенкийского и сойотского языков в части реализации основных общеобразовательных программ на родном языке и т.д. Также в пресс-службе сообщили, что во вторник на выставке-форуме "Россия" прошел День культуры. Творческие коллективы Бурятии представили всю красоту и самобытность культуры республики. Были проведены мастер-классы по исполнению ехора, валянию из шерсти, росписи значков и камней и т.д. Кроме того, гости стенда учились делать эвенкийские обереги, куклы, также им удалось послушать песни на бурятском языке и мелодии морин-хуура.

https://ria.ru/20240130/sezony-1924388117.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия, общество