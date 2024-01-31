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Захарова заявила, что Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору - РИА Новости, 31.01.2024
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14:03 31.01.2024 (обновлено: 14:17 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924573885.html
Захарова заявила, что Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору
Захарова заявила, что Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору - РИА Новости, 31.01.2024
Захарова заявила, что Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору
Решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору в силе, в сегодняшних условиях диалог с Токио, культивирующим русофобию и занимающим... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:03
2024-01-31T14:17
россия
япония
мария захарова
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору в силе, в сегодняшних условиях диалог с Токио, культивирующим русофобию и занимающим недружественные позиции, невозможен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник японский премьер, выступая с речью в парламенте, заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом Кисида подчеркнул, что Япония продолжит продвигать санкционное давление на РФ.Она напомнила, что еще 21 марта 2022 года МИД РФ опубликовал заявление о мерах в ответ на решения Токио: тогда Москва заявила, что не будет вести переговоры по мирному договору с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам РФ. "Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России", - подчеркнула Захарова.Представитель МИД отметила, что Токио вводит санкции, в японском обществе множатся русофобские настроения, у дальневосточных рубежей РФ наращивается военная активность с НАТО."О чем говорить? В таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных, добросовестных отношений", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240130/medvedev-1924328521.html
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россия, япония, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Япония, Мария Захарова, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова заявила, что Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору

Захарова: прекращение переговоров с Японией по мирному договору остается в силе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору в силе, в сегодняшних условиях диалог с Токио, культивирующим русофобию и занимающим недружественные позиции, невозможен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник японский премьер, выступая с речью в парламенте, заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом Кисида подчеркнул, что Япония продолжит продвигать санкционное давление на РФ.
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Она напомнила, что еще 21 марта 2022 года МИД РФ опубликовал заявление о мерах в ответ на решения Токио: тогда Москва заявила, что не будет вести переговоры по мирному договору с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам РФ. "Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России", - подчеркнула Захарова.
Представитель МИД отметила, что Токио вводит санкции, в японском обществе множатся русофобские настроения, у дальневосточных рубежей РФ наращивается военная активность с НАТО.
"О чем говорить? В таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных, добросовестных отношений", - заключила Захарова.
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