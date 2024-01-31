https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924573885.html

Захарова заявила, что Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору

Захарова заявила, что Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору - РИА Новости, 31.01.2024

Захарова заявила, что Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору

Решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору в силе, в сегодняшних условиях диалог с Токио, культивирующим русофобию и занимающим... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:03

2024-01-31T14:03

2024-01-31T14:17

россия

япония

мария захарова

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору в силе, в сегодняшних условиях диалог с Токио, культивирующим русофобию и занимающим недружественные позиции, невозможен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник японский премьер, выступая с речью в парламенте, заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом Кисида подчеркнул, что Япония продолжит продвигать санкционное давление на РФ.Она напомнила, что еще 21 марта 2022 года МИД РФ опубликовал заявление о мерах в ответ на решения Токио: тогда Москва заявила, что не будет вести переговоры по мирному договору с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам РФ. "Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России", - подчеркнула Захарова.Представитель МИД отметила, что Токио вводит санкции, в японском обществе множатся русофобские настроения, у дальневосточных рубежей РФ наращивается военная активность с НАТО."О чем говорить? В таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных, добросовестных отношений", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240130/medvedev-1924328521.html

https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, япония, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)