https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924502211.html
Премьер Японии намерен провести саммит с Ким Чен Ыном
Премьер Японии намерен провести саммит с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 31.01.2024
Премьер Японии намерен провести саммит с Ким Чен Ыном
Премьер Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте страны заявил, что намерен провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:04
2024-01-31T09:04
2024-01-31T09:04
в мире
япония
исикава
ким чен ын
фумио кисида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg
ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте страны заявил, что намерен провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я продолжаю передавать Ким Чен Ыну мое намерение решить проблемы японо-северокорейских отношений и открыть новую эпоху для обеих стран и одновременно с этим считаю, что необходимо как можно скорее провести встречу на высшем уровне и продвигать переговоры на высоком уровне. Для этого по разным каналам ведется разнообразная работа, но о ее содержании я сказать не могу, так как это может повлиять на будущие переговоры", - сказал Кисида. В начале года Ким Чен Ын передал соболезнования японскому народу в связи с землетрясением в районе Ното 1 января. Правительство Японии поблагодарило его за это. Последний раз соболезнования от Северной Кореи выражал в 1995 году председатель административного совета Северной Кореи Кан Сон Сан премьер-министру Мураяме в связи с Великим землетрясением региона Хансин-Авадзи. После этого, в том числе в связи с Великим землетрясением Восточной Японии в 2011 году, от лидеров Северной Кореи в адрес японских премьер-министров не поступали послания с соболезнованиями. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. При землетрясении погибли 238 человек, с 19 до сих пор не удается установить связь. Более 14,5 тысячи человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 40 тысяч домов частично или полностью разрушены. Без воды в префектуре Исикава остаются около 40 тысяч домохозяйств.
https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924491347.html
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924291320.html
япония
исикава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_177:0:2505:1746_1920x0_80_0_0_35885a510077b8733c97feacc8071732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, исикава, ким чен ын, фумио кисида
В мире, Япония, Исикава, Ким Чен Ын, Фумио Кисида
Премьер Японии намерен провести саммит с Ким Чен Ыном
Премьер Японии Кисида заявил, что хочет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном
ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте страны заявил, что намерен провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Я продолжаю передавать Ким Чен Ыну мое намерение решить проблемы японо-северокорейских отношений и открыть новую эпоху для обеих стран и одновременно с этим считаю, что необходимо как можно скорее провести встречу на высшем уровне и продвигать переговоры на высоком уровне. Для этого по разным каналам ведется разнообразная работа, но о ее содержании я сказать не могу, так как это может повлиять на будущие переговоры", - сказал Кисида.
В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной
В начале года Ким Чен Ын передал соболезнования японскому народу в связи с землетрясением в районе Ното 1 января. Правительство Японии поблагодарило его за это. Последний раз соболезнования от Северной Кореи выражал в 1995 году председатель административного совета Северной Кореи Кан Сон Сан премьер-министру Мураяме в связи с Великим землетрясением региона Хансин-Авадзи. После этого, в том числе в связи с Великим землетрясением Восточной Японии в 2011 году, от лидеров Северной Кореи в адрес японских премьер-министров не поступали послания с соболезнованиями.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава
на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
При землетрясении погибли 238 человек, с 19 до сих пор не удается установить связь. Более 14,5 тысячи человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 40 тысяч домов частично или полностью разрушены. Без воды в префектуре Исикава остаются около 40 тысяч домохозяйств.
Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем