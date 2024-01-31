https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924502211.html

Премьер Японии намерен провести саммит с Ким Чен Ыном

Премьер Японии намерен провести саммит с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 31.01.2024

Премьер Японии намерен провести саммит с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте страны заявил, что намерен провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:04

2024-01-31T09:04

2024-01-31T09:04

в мире

япония

исикава

ким чен ын

фумио кисида

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ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте страны заявил, что намерен провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я продолжаю передавать Ким Чен Ыну мое намерение решить проблемы японо-северокорейских отношений и открыть новую эпоху для обеих стран и одновременно с этим считаю, что необходимо как можно скорее провести встречу на высшем уровне и продвигать переговоры на высоком уровне. Для этого по разным каналам ведется разнообразная работа, но о ее содержании я сказать не могу, так как это может повлиять на будущие переговоры", - сказал Кисида. В начале года Ким Чен Ын передал соболезнования японскому народу в связи с землетрясением в районе Ното 1 января. Правительство Японии поблагодарило его за это. Последний раз соболезнования от Северной Кореи выражал в 1995 году председатель административного совета Северной Кореи Кан Сон Сан премьер-министру Мураяме в связи с Великим землетрясением региона Хансин-Авадзи. После этого, в том числе в связи с Великим землетрясением Восточной Японии в 2011 году, от лидеров Северной Кореи в адрес японских премьер-министров не поступали послания с соболезнованиями. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. При землетрясении погибли 238 человек, с 19 до сих пор не удается установить связь. Более 14,5 тысячи человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 40 тысяч домов частично или полностью разрушены. Без воды в префектуре Исикава остаются около 40 тысяч домохозяйств.

https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924491347.html

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924291320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, исикава, ким чен ын, фумио кисида