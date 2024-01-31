https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924499006.html

Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку

Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку - РИА Новости, 31.01.2024

Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте подтвердил, что еще два парламентских заместителя министра от правящей Либерально-демократической... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:35

2024-01-31T08:35

2024-01-31T08:35

в мире

япония

сша

россия

фумио кисида

синдзо абэ

хирокадзу мацуно

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте подтвердил, что еще два парламентских заместителя министра от правящей Либерально-демократической партии намерены уйти в отставку в среду на фоне финансового скандала. "Сегодня два парламентских заместителя министра заявили о намерении уйти в отставку. Я уточню это у них лично, после чего будет проведена необходимая процедура", - сказал Кисида. Уточняется, что в отставку хотят уйти Такуо Комори, парламентский заместитель министра общенациональных дел, и Рюсё Като, заместитель министра транспорта и госземель. Выяснилось, что они также не указывали все средства, полученные от политических собраний, в своих финансовых документах. Ранее Кисида извинился перед парламентариями за то, что в результате скандала со своими постами расстались четыре министра и шесть заместителей министра, и заявил, что чувствует свою глубокую ответственность за происшедшее. Он сообщил, что финансовые документы в связи с неуказанными "теневыми" суммами вынуждены были исправить более 37 депутатов от ЛДП: более 30 от фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ и 7 - от фракции Тосихиро Никая. Особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители крупного японского бизнеса. Чтобы эта система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если сумма взноса превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции экс-премьера Абэ, а также фракции Тосихиро Никая и даже фракции самого Кисиды были указаны не все полученные деньги. Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму (норма все время росла, на прошлый год во фракции Абэ она составляла 5 миллионов иен (34 тысячи долларов) за 250 входных билетов), ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Суммы "откатов" у ряда депутатов исчислялись десятками миллионов иен, что соответствует сотням тысяч долларов США. Скандал стоил постов четырем министрам, шести заместителям министра и трем членам руководства партии. На сегодняшний день прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков. Во вторник двое из них, экс-депутат Яити Танигава и экс-секретарь фракции Кисиды, были приговорены к уплате штрафа в размере 1 миллион иен (около 6,8 тысячи долларов) и поражению в гражданских правах на три года. Против них дело было возбуждено по сокращенной процедуре, при которой прокуратура не настаивает на проведении очного судебного процесса, ограничиваясь требованием выплаты штрафа или компенсаций с обвиняемого на основании письменных документов. При этом сами политики, замешанные в скандале, вышли сухими из воды, так как следственным органам не удалось выявить признаки сговора с арестованными бухгалтерами. Это бывший генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, экс-генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, экс-председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-глава политсовета партии Коити Хагиуда, экс-министр экономики Ясутоси Нисимура, бывший глава политсовета ЛДП Хакубун Симомура, бывший министр образования и науки Рю Сионоя и бывший генеральный секретарь партии Тосихиро Никаи. Первые пять из них потеряли свои посты в конце прошлого года в связи со скандалом. Скандал привел к роспуску четырех из шести фракций партии, перспективные политики стали активнее выходить и из оставшихся двух фракций.

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html

https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html

япония

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, россия, фумио кисида, синдзо абэ, хирокадзу мацуно