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В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной - РИА Новости, 31.01.2024
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06:21 31.01.2024 (обновлено: 09:10 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924491347.html
В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной
В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной - РИА Новости, 31.01.2024
В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной
Позиция Японии о решении территориального вопроса и заключении мирного договора с Россией остается неизменной, но сейчас достижение соглашения маловероятно,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T06:21
2024-01-31T09:10
есимаса хаяси
дмитрий медведев
россия
япония
токио
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ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Позиция Японии о решении территориального вопроса и заключении мирного договора с Россией остается неизменной, но сейчас достижение соглашения маловероятно, заявил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио.Из-за &lt;...&gt; (конфликта на Украине. — Прим. ред.) российско-японские отношения находятся в сложном положении, и сейчас не та ситуация, когда можно было бы что-то конкретное сказать по поводу переговоров о мирном договоре. Японское правительство строго придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора — она остается неизменной&quot;, — сказал он.Хаяси напомнил, что до весны 2022 года между странами велся диалог о заключении мира, но после того, как Токио ввел антироссийские санкции, этот процесс "в одностороннем порядке" прекратился по инициативе Москвы.Во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. При этом он подчеркнул, что Токио "продолжит решительно продвигать санкционное давление" на Москву из-за ситуации на Украине и "при сотрудничестве с международным сообществом" будет и дальше поддерживать Киев.Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя эти слова, "никто не против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда". Он добавил, что "глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям", поскольку эти территории не спорные, а принадлежат Москве.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Токио подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи соседней стране Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Токио согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20240116/yaponiya-1921522107.html
https://ria.ru/20240112/kurily-1920860059.html
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есимаса хаяси, дмитрий медведев, россия, япония, токио
Есимаса Хаяси, Дмитрий Медведев, Россия, Япония, Токио
В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной

Кабмин Японии назвал позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Позиция Японии о решении территориального вопроса и заключении мирного договора с Россией остается неизменной, но сейчас достижение соглашения маловероятно, заявил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио.
«

Из-за <...> (конфликта на Украине. — Прим. ред.) российско-японские отношения находятся в сложном положении, и сейчас не та ситуация, когда можно было бы что-то конкретное сказать по поводу переговоров о мирном договоре. Японское правительство строго придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора — она остается неизменной", — сказал он.

Хаяси напомнил, что до весны 2022 года между странами велся диалог о заключении мира, но после того, как Токио ввел антироссийские санкции, этот процесс "в одностороннем порядке" прекратился по инициативе Москвы.
Во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. При этом он подчеркнул, что Токио "продолжит решительно продвигать санкционное давление" на Москву из-за ситуации на Украине и "при сотрудничестве с международным сообществом" будет и дальше поддерживать Киев.
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Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя эти слова, "никто не против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда". Он добавил, что "глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям", поскольку эти территории не спорные, а принадлежат Москве.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Токио подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи соседней стране Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
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Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Токио согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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