https://ria.ru/20240131/vzryv-1924648824.html

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 31.01.2024

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы слышны в среду в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ". РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:23

2024-01-31T18:23

2024-01-31T18:24

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в среду в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ". "В Николаеве прозвучали два взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. С 17.55 (мск) в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924607615.html

николаев (украина)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины