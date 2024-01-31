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В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 31.01.2024
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Взрывы слышны в среду в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ". РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:23
2024-01-31T18:23
2024-01-31T18:24
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в среду в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ". "В Николаеве прозвучали два взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. С 17.55 (мск) в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
"Укринформ": в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Взрывы слышны в среду в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ
".
"В Николаеве прозвучали два взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
С 17.55 (мск) в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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