https://ria.ru/20240131/vsu-1924549997.html

Украинский командир призвал стрелять в сограждан за неповиновение

Украинский командир призвал стрелять в сограждан за неповиновение - РИА Новости, 31.01.2024

Украинский командир призвал стрелять в сограждан за неповиновение

Командир 118-й украинской бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко в интервью, фрагмент которого опубликовал украинский телеканал "1+1" в своем... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:30

2024-01-31T12:30

2024-01-31T12:30

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Командир 118-й украинской бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко в интервью, фрагмент которого опубликовал украинский телеканал "1+1" в своем Telegram-канале, предложил стрелять в сограждан за любое неповиновение приказам военных. "Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко. По его словам, в случае военного поражения киевского режима всех уклонистов заставят вступить в российскую армию и "отправят на Польшу с простыми автоматами". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240131/odessa-1924488872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр