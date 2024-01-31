Украинский командир призвал стрелять в сограждан за неповиновение
Комбриг теробороны ВСУ призвал стрелять согражданам в колено за неповиновение
© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Командир 118-й украинской бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко в интервью, фрагмент которого опубликовал украинский телеканал "1+1" в своем Telegram-канале, предложил стрелять в сограждан за любое неповиновение приказам военных.
"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко. По его словам, в случае военного поражения киевского режима всех уклонистов заставят вступить в российскую армию и "отправят на Польшу с простыми автоматами".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.