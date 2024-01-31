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Украинский командир призвал стрелять в сограждан за неповиновение - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vsu-1924549997.html
Украинский командир призвал стрелять в сограждан за неповиновение
Украинский командир призвал стрелять в сограждан за неповиновение - РИА Новости, 31.01.2024
Украинский командир призвал стрелять в сограждан за неповиновение
Командир 118-й украинской бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко в интервью, фрагмент которого опубликовал украинский телеканал "1+1" в своем... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:30
2024-01-31T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Командир 118-й украинской бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко в интервью, фрагмент которого опубликовал украинский телеканал "1+1" в своем Telegram-канале, предложил стрелять в сограждан за любое неповиновение приказам военных. "Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко. По его словам, в случае военного поражения киевского режима всех уклонистов заставят вступить в российскую армию и "отправят на Польшу с простыми автоматами". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240131/odessa-1924488872.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский командир призвал стрелять в сограждан за неповиновение

Комбриг теробороны ВСУ призвал стрелять согражданам в колено за неповиновение

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Командир 118-й украинской бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко в интервью, фрагмент которого опубликовал украинский телеканал "1+1" в своем Telegram-канале, предложил стрелять в сограждан за любое неповиновение приказам военных.
"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко. По его словам, в случае военного поражения киевского режима всех уклонистов заставят вступить в российскую армию и "отправят на Польшу с простыми автоматами".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Призывники на Украине - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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