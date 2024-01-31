США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО, заявили в Госдепе
Госдеп: США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США не создают препятствий для начала процесса вступления Украины в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на фоне сообщений о сопротивлении со стороны Вашингтона.
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"Эти сообщения являются некорректными", - сообщил Миллер журналистам в ответ на вопрос о препятствиях со стороны США началу процесса вступления Украины в альянс.
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить.
По данным издания, Польша и прибалтийские страны видят в расширении НАТО за счет членства Украины способ "ослабить амбиции России в Восточной Европе". Однако ряд западных представителей альянса, особенно Вашингтон и Берлин, считают преждевременным начинать процесс принятия Киева в условиях, когда продолжается конфликт на Украине.
Вместо вступления в НАТО оба государства, по словам собеседников, нацелены на продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов. Одним из аргументов служат опасения того, что в условиях продолжающегося конфликта присоединение к альянсу может спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией с учетом ядерного риска.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.