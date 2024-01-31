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США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО, заявили в Госдепе - РИА Новости, 31.01.2024
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21:36 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vstuplenie-1924680895.html
США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО, заявили в Госдепе
США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО, заявили в Госдепе - РИА Новости, 31.01.2024
США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО, заявили в Госдепе
США не создают препятствий для начала процесса вступления Украины в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на фоне сообщений о... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:36
2024-01-31T21:36
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США не создают препятствий для начала процесса вступления Украины в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на фоне сообщений о сопротивлении со стороны Вашингтона. "Эти сообщения являются некорректными", - сообщил Миллер журналистам в ответ на вопрос о препятствиях со стороны США началу процесса вступления Украины в альянс. Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. По данным издания, Польша и прибалтийские страны видят в расширении НАТО за счет членства Украины способ "ослабить амбиции России в Восточной Европе". Однако ряд западных представителей альянса, особенно Вашингтон и Берлин, считают преждевременным начинать процесс принятия Киева в условиях, когда продолжается конфликт на Украине. Вместо вступления в НАТО оба государства, по словам собеседников, нацелены на продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов. Одним из аргументов служат опасения того, что в условиях продолжающегося конфликта присоединение к альянсу может спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией с учетом ядерного риска. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
https://ria.ru/20240129/nato-1924250531.html
https://ria.ru/20240131/nato-1924563978.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз, йенс столтенберг, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Йенс Столтенберг, Россия, США, Дмитрий Песков
США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО, заявили в Госдепе

Госдеп: США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США не создают препятствий для начала процесса вступления Украины в НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на фоне сообщений о сопротивлении со стороны Вашингтона.
«
"Эти сообщения являются некорректными", - сообщил Миллер журналистам в ответ на вопрос о препятствиях со стороны США началу процесса вступления Украины в альянс.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, не уточнив никаких сроков
29 января, 23:49
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить.
По данным издания, Польша и прибалтийские страны видят в расширении НАТО за счет членства Украины способ "ослабить амбиции России в Восточной Европе". Однако ряд западных представителей альянса, особенно Вашингтон и Берлин, считают преждевременным начинать процесс принятия Киева в условиях, когда продолжается конфликт на Украине.
Вместо вступления в НАТО оба государства, по словам собеседников, нацелены на продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов. Одним из аргументов служат опасения того, что в условиях продолжающегося конфликта присоединение к альянсу может спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией с учетом ядерного риска.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Песков назвал НАТО угрозой для России
Вчера, 13:21
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзЙенс СтолтенбергРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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