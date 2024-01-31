https://ria.ru/20240131/vooruzheniya-1924645417.html

В ЕС подсчитали, что поставили Украине вооружения на 28 миллиардов евро

В ЕС подсчитали, что поставили Украине вооружения на 28 миллиардов евро - РИА Новости, 31.01.2024

В ЕС подсчитали, что поставили Украине вооружения на 28 миллиардов евро

Члены ЕС в 2022-2023 годах передали Киеву оружие на 28 миллиардов евро, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформального заседания в Брюсселе... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:07

2024-01-31T18:07

2024-01-31T19:01

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БРЮССЕЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Члены ЕС в 2022-2023 годах передали Киеву оружие на 28 миллиардов евро, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформального заседания в Брюсселе министров обороны стран союза."Институты ЕС и страны Евросоюза вместе поставили Украине в 2022 и 2023 годах вооружений на 28 миллиардов евро. <...> Эта цифра растет, в этом году мы ожидаем, что она достигнет 21 миллиарда только за один год", — сказал он.Боррель ранее предложил предусмотреть 20 миллиардов евро в Европейском фонде мира на военную помощь Украине на 2024-2027 годы. После того как эту инициативу заблокировали в процессе дискуссий, глава евродипломатии заговорил о выделении хотя бы пяти миллиардов на 2024 год. Однако и это предложение единогласной поддержки стран ЕС не нашло. Венгрия блокирует также восьмой транш помощи Киеву из Европейского фонда мира на 500 миллионов евро, который планировалось задействовать еще в 2023 году.Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в декабре прошлого года договорились продолжить военную помощь Украине через Европейский фонд мира, увеличить для этого финансирование фонда, а также выполнить данное Киеву обещание о поставке миллиона боеприпасов к марту 2024 года. Практической реализации этих договоренностей пока не последовало. Известно, что Евросоюз передал порядка 300 тысяч единиц боеприпасов.Москва еще в позапрошлом году направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240130/evropa-1924334756.html

https://ria.ru/20240131/pomosch-1924582095.html

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