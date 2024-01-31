https://ria.ru/20240131/vologodchina-1924538012.html

Луценко: на Вологодчине установили еще одну меру поддержки инвалидов

Луценко: на Вологодчине установили еще одну меру поддержки инвалидов - РИА Новости, 31.01.2024

Луценко: на Вологодчине установили еще одну меру поддержки инвалидов

Выплату в размере две тысячи рублей ежемесячно будут получать жители Вологодской области, признанные инвалидами вследствие военной травмы, постоянно или... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:58

2024-01-31T11:58

2024-01-31T11:58

вологодская область

андрей луценко

социальные выплаты

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Выплату в размере две тысячи рублей ежемесячно будут получать жители Вологодской области, признанные инвалидами вследствие военной травмы, постоянно или временно проживающие в регионе и не имеющие места жительства в другом субъекте РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в среду в ходе 29-й сессии. "В соответствии с действующим законодательством, инвалидность по военной травме может наступить вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы", - рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что бойцы СВО сейчас выполняют свой долг и могут получить тяжелую травму, которая может привести к инвалидности. "В связи с этим может увеличиться и количество получателей этой меры поддержки", - отметил Луценко. В сообщении говорится, что принятым законом установлено, что порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты будет устанавливаться правительством области, а получить ее инвалиды смогут уже с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20240130/vologda-1924302879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, социальные выплаты