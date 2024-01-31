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Луценко: на Вологодчине установили еще одну меру поддержки инвалидов - РИА Новости, 31.01.2024
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Вологодская область
 
11:58 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vologodchina-1924538012.html
Луценко: на Вологодчине установили еще одну меру поддержки инвалидов
Луценко: на Вологодчине установили еще одну меру поддержки инвалидов - РИА Новости, 31.01.2024
Луценко: на Вологодчине установили еще одну меру поддержки инвалидов
Выплату в размере две тысячи рублей ежемесячно будут получать жители Вологодской области, признанные инвалидами вследствие военной травмы, постоянно или... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:58
2024-01-31T11:58
вологодская область
андрей луценко
социальные выплаты
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Выплату в размере две тысячи рублей ежемесячно будут получать жители Вологодской области, признанные инвалидами вследствие военной травмы, постоянно или временно проживающие в регионе и не имеющие места жительства в другом субъекте РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в среду в ходе 29-й сессии. "В соответствии с действующим законодательством, инвалидность по военной травме может наступить вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы", - рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что бойцы СВО сейчас выполняют свой долг и могут получить тяжелую травму, которая может привести к инвалидности. "В связи с этим может увеличиться и количество получателей этой меры поддержки", - отметил Луценко. В сообщении говорится, что принятым законом установлено, что порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты будет устанавливаться правительством области, а получить ее инвалиды смогут уже с 1 января 2024 года.
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андрей луценко, социальные выплаты
Вологодская область, Андрей Луценко, Социальные выплаты

Луценко: на Вологодчине установили еще одну меру поддержки инвалидов

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Выплату в размере две тысячи рублей ежемесячно будут получать жители Вологодской области, признанные инвалидами вследствие военной травмы, постоянно или временно проживающие в регионе и не имеющие места жительства в другом субъекте РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в среду в ходе 29-й сессии.
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Луценко: тележку для перевоза раненых готовят в Вологде к отправке на СВО
Вчера, 11:07
"В соответствии с действующим законодательством, инвалидность по военной травме может наступить вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы", - рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба.
Он напомнил, что бойцы СВО сейчас выполняют свой долг и могут получить тяжелую травму, которая может привести к инвалидности.
"В связи с этим может увеличиться и количество получателей этой меры поддержки", - отметил Луценко.
В сообщении говорится, что принятым законом установлено, что порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты будет устанавливаться правительством области, а получить ее инвалиды смогут уже с 1 января 2024 года.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоСоциальные выплаты
 
 
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