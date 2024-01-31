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В Адыгее завели дело на водителя, высадившего девочку из автобуса в мороз - РИА Новости, 31.01.2024
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19:12 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/voditel-1924662337.html
В Адыгее завели дело на водителя, высадившего девочку из автобуса в мороз
В Адыгее завели дело на водителя, высадившего девочку из автобуса в мороз - РИА Новости, 31.01.2024
В Адыгее завели дело на водителя, высадившего девочку из автобуса в мороз
Следователи в Адыгее возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса высадил девочку поздно вечером и в холодную погоду, потому что она не смогла... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:12
2024-01-31T19:12
происшествия
россия
тахтамукайский район
александр бастрыкин
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Следователи в Адыгее возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса высадил девочку поздно вечером и в холодную погоду, потому что она не смогла оплатить проезд, сообщили в СУСК по региону. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации в сети о том, что в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из последнего на рейсе автобуса в минусовую погоду. "В отношении водителя автобуса, высадившего несовершеннолетнюю, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в понедельник примерно в 9 часов вечера в посёлке Яблоновский Тахтамукайского района водитель автобуса высадил девочку из транспорта "в связи с невозможностью оплаты проезда". Она оказалась на улице в условиях низкой температуры воздуха, из-за чего возникла угроза ее здоровью. Отмечается, что следователи уже изъяли документы организации, где работает водитель автобуса.
https://ria.ru/20240131/arest-1924601004.html
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россия
тахтамукайский район
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происшествия, россия, тахтамукайский район, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Тахтамукайский район, Александр Бастрыкин
В Адыгее завели дело на водителя, высадившего девочку из автобуса в мороз

В Адыгее завели дело на водителя, высадившего девочку из автобуса ночью в мороз

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Следователи в Адыгее возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса высадил девочку поздно вечером и в холодную погоду, потому что она не смогла оплатить проезд, сообщили в СУСК по региону.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации в сети о том, что в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из последнего на рейсе автобуса в минусовую погоду.
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"В отношении водителя автобуса, высадившего несовершеннолетнюю, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в понедельник примерно в 9 часов вечера в посёлке Яблоновский Тахтамукайского района водитель автобуса высадил девочку из транспорта "в связи с невозможностью оплаты проезда". Она оказалась на улице в условиях низкой температуры воздуха, из-за чего возникла угроза ее здоровью.
Отмечается, что следователи уже изъяли документы организации, где работает водитель автобуса.
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