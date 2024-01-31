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Премьер Украины отчитался перед Нуланд о реализации реформ в стране - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924660391.html
Премьер Украины отчитался перед Нуланд о реализации реформ в стране
Премьер Украины отчитался перед Нуланд о реализации реформ в стране - РИА Новости, 31.01.2024
Премьер Украины отчитался перед Нуланд о реализации реформ в стране
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что во время встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд обсудили реализацию реформ в РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:02
2024-01-31T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктория нуланд
сша
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что во время встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд обсудили реализацию реформ в стране, в том числе антикоррупционную. Ранее в среду посол США на Украине Бриджет Бринк сообщила о приезде в Киев Нуланд. "Провели встречу в Киеве с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Скоординировали нашу работу перед многосторонней координационной платформой доноров, которая состоится в феврале. Обсудили реализацию реформ, в частности антикоррупционную и корпоративную. Госпожа Нуланд отметила прогресс Украины в этих вопросах", - написал Шмыгаль.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X, что также принял Нуланд в среду. Они обсудили среди прочего продолжение поддержки Вашингтоном Киева, усиление сотрудничества в оборонной промышленности, возможность использования замороженных российских активов, а также подготовку к саммиту НАТО. Нуланд известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила активистов майдана. Кроме того, в сети была опубликована запись ее телефонного разговора с послом США на Украине, в котором они обсуждали возможные кандидатуры на руководящие посты в Киеве.
https://ria.ru/20231227/maydan-1918578572.html
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912721803.html
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в мире, украина, виктория нуланд, сша, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктория Нуланд, США, Денис Шмыгаль, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Украины отчитался перед Нуланд о реализации реформ в стране

Шмыгаль и Нуланд обсудили реформы на Украине, включая антикоррупционную

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что во время встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд обсудили реализацию реформ в стране, в том числе антикоррупционную.
Ранее в среду посол США на Украине Бриджет Бринк сообщила о приезде в Киев Нуланд.
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"Провели встречу в Киеве с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Скоординировали нашу работу перед многосторонней координационной платформой доноров, которая состоится в феврале. Обсудили реализацию реформ, в частности антикоррупционную и корпоративную. Госпожа Нуланд отметила прогресс Украины в этих вопросах", - написал Шмыгаль.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X, что также принял Нуланд в среду. Они обсудили среди прочего продолжение поддержки Вашингтоном Киева, усиление сотрудничества в оборонной промышленности, возможность использования замороженных российских активов, а также подготовку к саммиту НАТО.
Нуланд известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила активистов майдана. Кроме того, в сети была опубликована запись ее телефонного разговора с послом США на Украине, в котором они обсуждали возможные кандидатуры на руководящие посты в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктория НуландСШАДенис ШмыгальСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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