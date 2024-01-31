Премьер Украины отчитался перед Нуланд о реализации реформ в стране
Шмыгаль и Нуланд обсудили реформы на Украине, включая антикоррупционную
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что во время встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд обсудили реализацию реформ в стране, в том числе антикоррупционную.
Ранее в среду посол США на Украине Бриджет Бринк сообщила о приезде в Киев Нуланд.
"Провели встречу в Киеве с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Скоординировали нашу работу перед многосторонней координационной платформой доноров, которая состоится в феврале. Обсудили реализацию реформ, в частности антикоррупционную и корпоративную. Госпожа Нуланд отметила прогресс Украины в этих вопросах", - написал Шмыгаль.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X, что также принял Нуланд в среду. Они обсудили среди прочего продолжение поддержки Вашингтоном Киева, усиление сотрудничества в оборонной промышленности, возможность использования замороженных российских активов, а также подготовку к саммиту НАТО.
Нуланд известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила активистов майдана. Кроме того, в сети была опубликована запись ее телефонного разговора с послом США на Украине, в котором они обсуждали возможные кандидатуры на руководящие посты в Киеве.