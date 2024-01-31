https://ria.ru/20240131/ukraina-1924660391.html

Премьер Украины отчитался перед Нуланд о реализации реформ в стране

Премьер Украины отчитался перед Нуланд о реализации реформ в стране - РИА Новости, 31.01.2024

Премьер Украины отчитался перед Нуланд о реализации реформ в стране

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что во время встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд обсудили реализацию реформ в РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:02

2024-01-31T19:02

2024-01-31T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктория нуланд

сша

денис шмыгаль

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что во время встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд обсудили реализацию реформ в стране, в том числе антикоррупционную. Ранее в среду посол США на Украине Бриджет Бринк сообщила о приезде в Киев Нуланд. "Провели встречу в Киеве с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Скоординировали нашу работу перед многосторонней координационной платформой доноров, которая состоится в феврале. Обсудили реализацию реформ, в частности антикоррупционную и корпоративную. Госпожа Нуланд отметила прогресс Украины в этих вопросах", - написал Шмыгаль.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X, что также принял Нуланд в среду. Они обсудили среди прочего продолжение поддержки Вашингтоном Киева, усиление сотрудничества в оборонной промышленности, возможность использования замороженных российских активов, а также подготовку к саммиту НАТО. Нуланд известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила активистов майдана. Кроме того, в сети была опубликована запись ее телефонного разговора с послом США на Украине, в котором они обсуждали возможные кандидатуры на руководящие посты в Киеве.

https://ria.ru/20231227/maydan-1918578572.html

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912721803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктория нуланд, сша, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр