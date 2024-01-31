https://ria.ru/20240131/ukraina-1924592826.html

СМИ назвали причину разногласий Зеленского и Залужного

СМИ назвали причину разногласий Зеленского и Залужного - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ назвали причину разногласий Зеленского и Залужного

Противоречия между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным на встрече в понедельник возникли из-за масштабов дальнейшей мобилизации: Залужный... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:18

2024-01-31T15:18

2024-01-31T15:18

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россия

киев

владимир зеленский

валерий залужный

кирилл буданов

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Противоречия между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным на встрече в понедельник возникли из-за масштабов дальнейшей мобилизации: Залужный настаивал на необходимости мобилизовать еще 500 тысяч человек, Зеленский, в свою очередь, утверждал, что Киев не сможет обеспечить снаряжением и вооружением столько новобранцев, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. При этом британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался. Издание также писало, что должность главкома ВСУ предложили действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову, однако тот "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого к Буданову коллегу утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривают и командующего сухопутными войсками Александра Сырского, утверждают Economist и Financial Times. "На встрече в понедельник разногласия между ними (Залужным и Зеленским) обострились из-за разногласий по поводу того, сколько солдат Украине необходимо мобилизовать в этом году… Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек, но Зеленский считал эту цифру непрактичной, учитывая нехватку формы, оружия и средств для подготовки, а также потенциальные проблемы, связанные с набором персонала", - пишет Washington Post. Ранее Зеленский уже говорил публично о недостатке у Киева финансирования для обеспечения большого числа новобранцев. Кроме того, как пишет газета, Зеленский на встрече с Залужным в понедельник признал, что украинцы устали от войны, а Запад замедлил помощь Киеву, но при этом выражал мнение, что смена главнокомандующего ВСУ могла бы исправить ситуацию. По информации издания, ожидается отставка не только самого Залужного, но и других членов его команды. Агентство Блумберг, в свою очередь, пишет, что разногласия между Зеленским и Залужным возникли еще в первые месяцы конфликта на Украине. В этом году, по данным агентства, их противоречия связаны с разными подходами к конфликту - Зеленский якобы настаивает на "смелых" действиях, а Залужный более консервативен. США, как отмечает агентство, считают, что разногласия между сторонами замедляют принятие решений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в среду, что в Кремле следят за информацией об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, очевидно, что у киевского режима много проблем. Песков добавил, что провалившееся контрнаступление и провалы на фронте приводят Украину к росту противостояния внутри страны, оно будет расти по мере успехов РФ в специальной военной операции.

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924546488.html

https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924525195.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире