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"Ударим из C-400". Турки ответили на заявление США об Анкаре
"Ударим из C-400". Турки ответили на заявление США об Анкаре - РИА Новости, 31.01.2024
"Ударим из C-400". Турки ответили на заявление США об Анкаре
Читатели Haber7 оценили заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон будет рад вернуть Турцию в программу по производству... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:38
2024-01-31T20:38
2024-01-31T20:45
политика
турция
сша
виктория нуланд
f-35
с-400 «триумф»
зрк с-300
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели Haber7 оценили заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон будет рад вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35, если будет решен вопрос с купленными у России системами С-400."У нашего государства тоже есть память. С Patriot вы все время морочили нам голову", — заявил пользователь Хакан."Мы можем протестировать С-400 на F-35, а когда используем, проблемы не останется", — пишет другой участник дискуссии."Оставьте неисправные F-35 себе", — возмутился бекир."У греков тоже С-300", — напомнили в комментариях."F-35 — ненужная и дорогая система. Очень скоро будут цениться современные, малобюджетные, автономные (беспилотные) летательные аппараты на базе искусственного интеллекта. И через пять, десять лет F-35 будут сильно отставать от современных технологий", — отметил Gemini Diffusion.Ранее Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, турция, сша, виктория нуланд, f-35, с-400 «триумф», зрк с-300
Политика, Турция, США, Виктория Нуланд, F-35, С-400 «Триумф», ЗРК С-300
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Читатели Haber7
оценили заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон будет рад вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35, если будет решен вопрос с купленными у России системами С-400.
«
"У нашего государства тоже есть память. С Patriot вы все время морочили нам голову", — заявил пользователь Хакан.
"Мы можем протестировать С-400 на F-35, а когда используем, проблемы не останется", — пишет другой участник дискуссии.
"Оставьте неисправные F-35 себе", — возмутился бекир.
"У греков тоже С-300
", — напомнили в комментариях.
"Случился коллапс". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
"F-35 — ненужная и дорогая система. Очень скоро будут цениться современные, малобюджетные, автономные (беспилотные) летательные аппараты на базе искусственного интеллекта. И через пять, десять лет F-35 будут сильно отставать от современных технологий", — отметил Gemini Diffusion.
Ранее Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> "Их сотни, вы понимаете?" Генерала ВСУ шокировала тактика россиян