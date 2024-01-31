https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924674927.html

"Ударим из C-400". Турки ответили на заявление США об Анкаре

"Ударим из C-400". Турки ответили на заявление США об Анкаре - РИА Новости, 31.01.2024

"Ударим из C-400". Турки ответили на заявление США об Анкаре

Читатели Haber7 оценили заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон будет рад вернуть Турцию в программу по производству... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:38

2024-01-31T20:38

2024-01-31T20:45

политика

турция

сша

виктория нуланд

f-35

с-400 «триумф»

зрк с-300

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели Haber7 оценили заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон будет рад вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35, если будет решен вопрос с купленными у России системами С-400."У нашего государства тоже есть память. С Patriot вы все время морочили нам голову", — заявил пользователь Хакан."Мы можем протестировать С-400 на F-35, а когда используем, проблемы не останется", — пишет другой участник дискуссии."Оставьте неисправные F-35 себе", — возмутился бекир."У греков тоже С-300", — напомнили в комментариях."F-35 — ненужная и дорогая система. Очень скоро будут цениться современные, малобюджетные, автономные (беспилотные) летательные аппараты на базе искусственного интеллекта. И через пять, десять лет F-35 будут сильно отставать от современных технологий", — отметил Gemini Diffusion.Ранее Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924664854.html

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турция

сша

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политика, турция, сша, виктория нуланд, f-35, с-400 «триумф», зрк с-300