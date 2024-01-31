https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924498426.html
Российские туристы столкнулись с ростом цен в Турции, рассказал эксперт
Российские туристы столкнулись с ростом цен в Турции, рассказал эксперт - РИА Новости, 31.01.2024
Российские туристы столкнулись с ростом цен в Турции, рассказал эксперт
Российские туристы столкнулись со стремительным ростом цен в Турции, который может снизиться в текущем году, заявил РИА Новости экономический обозреватель... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:27
2024-01-31T08:27
2024-01-31T11:23
туризм
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АНКАРА, 31 янв - РИА Новости. Российские туристы столкнулись со стремительным ростом цен в Турции, который может снизиться в текущем году, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Стоимость турецкой лиры (TL), недавно обновившей исторический минимум к доллару (30 лир за доллар), может еще сильнее упасть, и к последнему кварталу 2024 года достигнуть уровня в 37 лир за доллар, сообщил ранее телеканал Halk TV. Участники рынка в ходе анкетирования Центробанка Турции, проведенного на прошлой неделе, прогнозировали курс доллара к лире к концу года на уровне 40,63. "За последние три месяца курс доллара к TL вырос с 28 до более чем 30. Общие ожидания на 2024 год таковы, что курс доллара составит 39-40 TL. Это, конечно, означает рост примерно на 33-35 процентов. Ожидаемая Центральным банком инфляция на конец года в 2024 году составляет 36 процентов, а на рынке - 40-45 процентов. Российские туристы уже столкнулись со стремительным ростом цен в секторе услуг, а не с повышением обменного курса в Турции. Мы ожидаем, что в 2024 году этот рост в некоторой степени уляжется", - заявил эксперт. По официальной статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое - до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. Ранее ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45% с 42,5%.
https://ria.ru/20230921/yakhty-1897756200.html
https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848618328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, мехмет шимшек, туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Турция, Мехмет Шимшек, Туризм, Новости - Туризм
Российские туристы столкнулись с ростом цен в Турции, рассказал эксперт
Эксперт: российские туристы столкнулись со стремительным ростом цен в Турции
АНКАРА, 31 янв - РИА Новости. Российские туристы столкнулись со стремительным ростом цен в Турции, который может снизиться в текущем году, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Стоимость турецкой лиры (TL), недавно обновившей исторический минимум к доллару (30 лир за доллар), может еще сильнее упасть, и к последнему кварталу 2024 года достигнуть уровня в 37 лир за доллар, сообщил ранее телеканал Halk TV. Участники рынка в ходе анкетирования Центробанка Турции, проведенного на прошлой неделе, прогнозировали курс доллара к лире к концу года на уровне 40,63.
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"За последние три месяца курс доллара к TL вырос с 28 до более чем 30. Общие ожидания на 2024 год таковы, что курс доллара составит 39-40 TL. Это, конечно, означает рост примерно на 33-35 процентов. Ожидаемая Центральным банком инфляция на конец года в 2024 году составляет 36 процентов, а на рынке - 40-45 процентов. Российские туристы уже столкнулись со стремительным ростом цен в секторе услуг, а не с повышением обменного курса в Турции. Мы ожидаем, что в 2024 году этот рост в некоторой степени уляжется", - заявил эксперт.
По официальной статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое - до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек
. Ранее ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45% с 42,5%.
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