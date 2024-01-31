https://ria.ru/20240131/trevoga-1924667541.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе, объявленная вечером в среду, отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:38
2024-01-31T19:38
2024-01-31T19:38
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе, объявленная вечером в среду, отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сообщение о воздушной тревоге в Севастополе было распространено в 16.27 мск. Система противовоздушной обороны в Севастополе сбила ракету, обломки которой упали в частном секторе в районе Любимовки, пострадавших нет, сообщил Развожаев. "Отбой воздушной тревоги", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240121/bezopasnost-1922613158.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги