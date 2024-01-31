https://ria.ru/20240131/trevoga-1924615498.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:34
2024-01-31T16:34
2024-01-31T16:37
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале губернатор.Городской пассажирский транспорт прекратил работу, сообщили власти.
https://ria.ru/20240121/bezopasnost-1922613158.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу