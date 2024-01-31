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ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров - РИА Новости, 31.01.2024
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13:47 31.01.2024 (обновлено: 13:52 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/tovary-1924570440.html
ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров
ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров - РИА Новости, 31.01.2024
ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров
Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:47
2024-01-31T13:52
украина
молдавия
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас."Мы все единогласно поддерживаем необходимость продолжить оказывать такую поддержку Украины, а также Молдавии… Наше предложение заключается в продлении еще на год мер по освобождению от пошлин товаров, поступающих из Украины, позаботившись при этом о безопасности европейских стран", - сказал он.В распространенном Еврокомиссией сообщении указывается, что "комиссия предложила продлить приостановку применения ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС".
https://ria.ru/20240131/sammit-1924571191.html
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украина, молдавия, еврокомиссия, в мире
Украина, Молдавия, Еврокомиссия, В мире
ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров

ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров на год

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.
"Мы все единогласно поддерживаем необходимость продолжить оказывать такую поддержку Украины, а также Молдавии… Наше предложение заключается в продлении еще на год мер по освобождению от пошлин товаров, поступающих из Украины, позаботившись при этом о безопасности европейских стран", - сказал он.
В распространенном Еврокомиссией сообщении указывается, что "комиссия предложила продлить приостановку применения ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС".
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