https://ria.ru/20240131/tovary-1924570440.html

ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров

ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров - РИА Новости, 31.01.2024

ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров

Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:47

2024-01-31T13:47

2024-01-31T13:52

украина

молдавия

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас."Мы все единогласно поддерживаем необходимость продолжить оказывать такую поддержку Украины, а также Молдавии… Наше предложение заключается в продлении еще на год мер по освобождению от пошлин товаров, поступающих из Украины, позаботившись при этом о безопасности европейских стран", - сказал он.В распространенном Еврокомиссией сообщении указывается, что "комиссия предложила продлить приостановку применения ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС".

https://ria.ru/20240131/sammit-1924571191.html

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, молдавия, еврокомиссия, в мире