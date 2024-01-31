"Поразит весь мир": СМИ раскрыли, что приготовил Запад Украине
Advance: после краха ВСУ западные соседи Украины начнут раздел страны
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Некоторые соседи Украины, а именно Польша и Венгрия, могут приступить к разделу территории страны после поражения ВСУ, пишет обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович.
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"На самом деле в нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться", — отметил он.
Вукович считает, что, если Венгрия будет претендовать на Закарпатье, где проживает примерно 150 тысяч этнических венгров, Польша незамедлительно включится в процесс.
"Такой поворот, несомненно, поразил бы весь мир, так как положил бы начало новой эре", — резюмировал он.
На прошлой неделе лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией. Этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны отошел к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
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