https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html

"Поразит весь мир": СМИ раскрыли, что приготовил Запад Украине

"Поразит весь мир": СМИ раскрыли, что приготовил Запад Украине - РИА Новости, 31.01.2024

"Поразит весь мир": СМИ раскрыли, что приготовил Запад Украине

Некоторые соседи Украины, а именно Польша и Венгрия, могут приступить к разделу территории страны после поражения ВСУ, пишет обозреватель хорватского издания... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:30

2024-01-31T10:30

2024-01-31T11:34

в мире

украина

венгрия

польша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Некоторые соседи Украины, а именно Польша и Венгрия, могут приступить к разделу территории страны после поражения ВСУ, пишет обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович."На самом деле в нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться", — отметил он.Вукович считает, что, если Венгрия будет претендовать на Закарпатье, где проживает примерно 150 тысяч этнических венгров, Польша незамедлительно включится в процесс."Такой поворот, несомненно, поразил бы весь мир, так как положил бы начало новой эре", — резюмировал он.На прошлой неделе лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией. Этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны отошел к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240130/odessa-1924399381.html

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924501523.html

украина

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в мире, украина, венгрия, польша, вооруженные силы украины