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"Поразит весь мир": СМИ раскрыли, что приготовил Запад Украине - РИА Новости, 31.01.2024
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10:30 31.01.2024 (обновлено: 11:34 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html
"Поразит весь мир": СМИ раскрыли, что приготовил Запад Украине
"Поразит весь мир": СМИ раскрыли, что приготовил Запад Украине - РИА Новости, 31.01.2024
"Поразит весь мир": СМИ раскрыли, что приготовил Запад Украине
Некоторые соседи Украины, а именно Польша и Венгрия, могут приступить к разделу территории страны после поражения ВСУ, пишет обозреватель хорватского издания... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:30
2024-01-31T11:34
в мире
украина
венгрия
польша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Некоторые соседи Украины, а именно Польша и Венгрия, могут приступить к разделу территории страны после поражения ВСУ, пишет обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович.&quot;На самом деле в нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться&quot;, — отметил он.Вукович считает, что, если Венгрия будет претендовать на Закарпатье, где проживает примерно 150 тысяч этнических венгров, Польша незамедлительно включится в процесс."Такой поворот, несомненно, поразил бы весь мир, так как положил бы начало новой эре", — резюмировал он.На прошлой неделе лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией. Этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны отошел к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240130/odessa-1924399381.html
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в мире, украина, венгрия, польша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Польша, Вооруженные силы Украины
"Поразит весь мир": СМИ раскрыли, что приготовил Запад Украине

Advance: после краха ВСУ западные соседи Украины начнут раздел страны

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Некоторые соседи Украины, а именно Польша и Венгрия, могут приступить к разделу территории страны после поражения ВСУ, пишет обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович.
«

"На самом деле в нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться", — отметил он.

Вукович считает, что, если Венгрия будет претендовать на Закарпатье, где проживает примерно 150 тысяч этнических венгров, Польша незамедлительно включится в процесс.
"Такой поворот, несомненно, поразил бы весь мир, так как положил бы начало новой эре", — резюмировал он.
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На прошлой неделе лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией. Этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны отошел к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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