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Совбез Таиланда изучит ситуацию вокруг группы "Би-2" - РИА Новости, 31.01.2024
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15:58 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/tailand-1924603198.html
Совбез Таиланда изучит ситуацию вокруг группы "Би-2"
Совбез Таиланда изучит ситуацию вокруг группы "Би-2" - РИА Новости, 31.01.2024
Совбез Таиланда изучит ситуацию вокруг группы "Би-2"
Совет национальной безопасности Таиланда изучает ситуацию с предстоящей депортацией участников группы "Би-2", арестованных на острове Пхукет за осуществление... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:58
2024-01-31T15:58
в мире
таиланд
пхукет (остров)
россия
светлана тихановская
би-2
human rights watch
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БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Совет национальной безопасности Таиланда изучает ситуацию с предстоящей депортацией участников группы "Би-2", арестованных на острове Пхукет за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей и приговоренных к денежным штрафам, заявил в среду министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон, слова которого цитирует газета Bangkok Post. "Если они не совершили ничего противозаконного, мы не можем их выслать. Это вопрос международного права. Если же они совершили что-то противозаконное, то мы должны принять соответствующие меры. В настоящее время Совет национальной безопасности изучает факты, связанные с этим делом", - заявил министр. Власти Таиланда изучают вопрос о депортации участников "Би-2" на фоне поступивших в адрес правительства призывов западных правозащитников и политиков не депортировать музыкантов в Россию в связи с "вероятностью нарушений прав человека", пишет Bangkok Post. Газета также размещает скриншоты сообщений в социальных сетях, выложенных Human Rights Watch и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской с призывами к правительству Таиланда "разрешить ситуацию таким образом, чтобы участники группы сохранили свободу".
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таиланд
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в мире, таиланд, пхукет (остров), россия, светлана тихановская, би-2, human rights watch
В мире, Таиланд, Пхукет (остров), Россия, Светлана Тихановская, Би-2, Human Rights Watch
Совбез Таиланда изучит ситуацию вокруг группы "Би-2"

Совбез Таиланда изучит ситуацию с предстоящей депортацией участников "Би-2"

© АГН "Москва"Группа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© АГН "Москва"
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БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Совет национальной безопасности Таиланда изучает ситуацию с предстоящей депортацией участников группы "Би-2", арестованных на острове Пхукет за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей и приговоренных к денежным штрафам, заявил в среду министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон, слова которого цитирует газета Bangkok Post.
"Если они не совершили ничего противозаконного, мы не можем их выслать. Это вопрос международного права. Если же они совершили что-то противозаконное, то мы должны принять соответствующие меры. В настоящее время Совет национальной безопасности изучает факты, связанные с этим делом", - заявил министр.
Власти Таиланда изучают вопрос о депортации участников "Би-2" на фоне поступивших в адрес правительства призывов западных правозащитников и политиков не депортировать музыкантов в Россию в связи с "вероятностью нарушений прав человека", пишет Bangkok Post.
Газета также размещает скриншоты сообщений в социальных сетях, выложенных Human Rights Watch и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской с призывами к правительству Таиланда "разрешить ситуацию таким образом, чтобы участники группы сохранили свободу".
Солист рок группы Би-2 Егор Бортник* (Лева Би-2) - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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В миреТаиландПхукет (остров)РоссияСветлана ТихановскаяБи-2Human Rights Watch
 
 
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