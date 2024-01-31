https://ria.ru/20240131/tailand-1924603198.html

Совбез Таиланда изучит ситуацию вокруг группы "Би-2"

Совбез Таиланда изучит ситуацию вокруг группы "Би-2" - РИА Новости, 31.01.2024

Совбез Таиланда изучит ситуацию вокруг группы "Би-2"

Совет национальной безопасности Таиланда изучает ситуацию с предстоящей депортацией участников группы "Би-2", арестованных на острове Пхукет за осуществление... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:58

2024-01-31T15:58

2024-01-31T15:58

в мире

таиланд

пхукет (остров)

россия

светлана тихановская

би-2

human rights watch

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БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Совет национальной безопасности Таиланда изучает ситуацию с предстоящей депортацией участников группы "Би-2", арестованных на острове Пхукет за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей и приговоренных к денежным штрафам, заявил в среду министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон, слова которого цитирует газета Bangkok Post. "Если они не совершили ничего противозаконного, мы не можем их выслать. Это вопрос международного права. Если же они совершили что-то противозаконное, то мы должны принять соответствующие меры. В настоящее время Совет национальной безопасности изучает факты, связанные с этим делом", - заявил министр. Власти Таиланда изучают вопрос о депортации участников "Би-2" на фоне поступивших в адрес правительства призывов западных правозащитников и политиков не депортировать музыкантов в Россию в связи с "вероятностью нарушений прав человека", пишет Bangkok Post. Газета также размещает скриншоты сообщений в социальных сетях, выложенных Human Rights Watch и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской с призывами к правительству Таиланда "разрешить ситуацию таким образом, чтобы участники группы сохранили свободу".

https://ria.ru/20240131/bortnik-1924527823.html

таиланд

пхукет (остров)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, пхукет (остров), россия, светлана тихановская, би-2, human rights watch