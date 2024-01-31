https://ria.ru/20240131/syrskiy-1924486660.html

Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ, сообщили СМИ

Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024

Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ, сообщили СМИ

Командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T04:46

2024-01-31T04:46

2024-01-31T08:54

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кирилл буданов

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет британская газета Times со ссылкой на источники."Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную", — говорится в материале.Как отметило издание, изначально должность главкома ВСУ предложили Буданову, а затем Сырскому.По данным газеты, Залужный на встрече с Зеленским 29 января заявил его советникам, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны. Как сообщили источники, после этого ему предложили уйти в отставку. Когда главком ВСУ ответил отказом, Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ об отставке. Залужный, как утверждается, вернулся в рабочий кабинет и заявил подчиненным об увольнении. "Я собираю вещи", — приводит газета слова главкома, которые он якобы сказал одному из офицеров.Как отметили источники издания, после того как Залужный сообщил подчиненным об увольнении, международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили обеспокоенность."Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами Украины, но был вынужден отменить свое решение после давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров", — указано в статье.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. По информации депутата, главкому предлагали должность посла, от которой он отказался. При этом британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но тот ответил отказом. Издание также утверждало, что занять пост Залужного предложили действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову, но он "отказался в последний момент".Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного. По его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам в тот день ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924481795.html

https://ria.ru/20231109/raskol-1908322238.html

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924472010.html

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украина, сша, великобритания, в мире, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины