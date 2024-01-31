Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ, сообщили СМИ
Times: и Сырский, и Буданов отказались сменить Залужного на посту главкома ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaКомандующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.
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"Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную", — говорится в материале.
Как отметило издание, изначально должность главкома ВСУ предложили Буданову, а затем Сырскому.
По данным газеты, Залужный на встрече с Зеленским 29 января заявил его советникам, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны. Как сообщили источники, после этого ему предложили уйти в отставку. Когда главком ВСУ ответил отказом, Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ об отставке. Залужный, как утверждается, вернулся в рабочий кабинет и заявил подчиненным об увольнении.
"Я собираю вещи", — приводит газета слова главкома, которые он якобы сказал одному из офицеров.
Как отметили источники издания, после того как Залужный сообщил подчиненным об увольнении, международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили обеспокоенность.
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"Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами Украины, но был вынужден отменить свое решение после давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров", — указано в статье.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. По информации депутата, главкому предлагали должность посла, от которой он отказался.
При этом британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но тот ответил отказом. Издание также утверждало, что занять пост Залужного предложили действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову, но он "отказался в последний момент".
Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного. По его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам в тот день ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.