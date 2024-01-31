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Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/svet-1924588432.html
Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела
Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела - РИА Новости, 31.01.2024
Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела
Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:59
2024-01-31T14:59
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Восемь населённых пунктов Белгородской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. &quot;Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь&quot;, — сообщил Гладков.Губернатор пообещал, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны. Хутор Панков находится примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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украина, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела

Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Восемь населённых пунктов Белгородской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«

"Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь", — сообщил Гладков.

Губернатор пообещал, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.
Хутор Панков находится примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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