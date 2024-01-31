https://ria.ru/20240131/svet-1924588432.html

Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела

Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела - РИА Новости, 31.01.2024

Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела

Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:59

2024-01-31T14:59

2024-01-31T14:59

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Восемь населённых пунктов Белгородской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь", — сообщил Гладков.Губернатор пообещал, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны. Хутор Панков находится примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20240131/ataka-1924587616.html

украина

белгородская область

харьковская область

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украина, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины