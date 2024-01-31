https://ria.ru/20240131/suverenitet-1924614910.html
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании - РИА Новости, 31.01.2024
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин назвал одной из важнейших задач России достижение технологического суверенитета в области РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:34
2024-01-31T16:34
2024-01-31T17:14
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин назвал одной из важнейших задач России достижение технологического суверенитета в области производства медицинского оборудования и лекарственного обеспечения."Что касается технологического суверенитета в области здравоохранения - конечно, одна из важнейших задач. Это совершенно очевидная вещь. Тяжелое оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры, несмотря на то, что это чисто гуманитарная сфера - здравоохранение, - отказываются обслуживать и регламентные работы проводить", - Путин на встрече с доверенными лицами.Он отметил, "жизнь сама заставляет" Россию заниматься этой сферой деятельности, хотя и не все ее партнеры отказываются сотрудничать с ней в этой сфере, несмотря на противоречия в сфере политики."Конечно, в области здравоохранения это одно из важнейших направлений. И здесь кадры имеют первостепенное значение. Лекарственное обеспечение - тоже важнейшая задача, связанная со здоровьем и продолжительностью жизни", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240119/moskva-1922345303.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании
Путин назвал технологический суверенитет в медоборудовании важнейшей задачей
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин назвал одной из важнейших задач России достижение технологического суверенитета в области производства медицинского оборудования и лекарственного обеспечения.
"Что касается технологического суверенитета в области здравоохранения - конечно, одна из важнейших задач. Это совершенно очевидная вещь. Тяжелое оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры, несмотря на то, что это чисто гуманитарная сфера - здравоохранение, - отказываются обслуживать и регламентные работы проводить", - Путин на встрече с доверенными лицами.
Он отметил, "жизнь сама заставляет" Россию заниматься этой сферой деятельности, хотя и не все ее партнеры отказываются сотрудничать с ней в этой сфере, несмотря на противоречия в сфере политики.
"Конечно, в области здравоохранения это одно из важнейших направлений. И здесь кадры имеют первостепенное значение. Лекарственное обеспечение - тоже важнейшая задача, связанная со здоровьем и продолжительностью жизни", - добавил Путин.
В Москве почти вдвое вырос объем производства лекарств