Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 31.01.2024 (обновлено: 17:14 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/suverenitet-1924614910.html
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании - РИА Новости, 31.01.2024
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин назвал одной из важнейших задач России достижение технологического суверенитета в области РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:34
2024-01-31T17:14
здоровье - общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_0f5deb9829ba51a97062c9980bf3bdce.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин назвал одной из важнейших задач России достижение технологического суверенитета в области производства медицинского оборудования и лекарственного обеспечения."Что касается технологического суверенитета в области здравоохранения - конечно, одна из важнейших задач. Это совершенно очевидная вещь. Тяжелое оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры, несмотря на то, что это чисто гуманитарная сфера - здравоохранение, - отказываются обслуживать и регламентные работы проводить", - Путин на встрече с доверенными лицами.Он отметил, "жизнь сама заставляет" Россию заниматься этой сферой деятельности, хотя и не все ее партнеры отказываются сотрудничать с ней в этой сфере, несмотря на противоречия в сфере политики."Конечно, в области здравоохранения это одно из важнейших направлений. И здесь кадры имеют первостепенное значение. Лекарственное обеспечение - тоже важнейшая задача, связанная со здоровьем и продолжительностью жизни", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240119/moskva-1922345303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_552:0:2908:1767_1920x0_80_0_0_32c2bfd144c4ca054ec7d1f9676b2529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании

Путин назвал технологический суверенитет в медоборудовании важнейшей задачей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин назвал одной из важнейших задач России достижение технологического суверенитета в области производства медицинского оборудования и лекарственного обеспечения.
"Что касается технологического суверенитета в области здравоохранения - конечно, одна из важнейших задач. Это совершенно очевидная вещь. Тяжелое оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры, несмотря на то, что это чисто гуманитарная сфера - здравоохранение, - отказываются обслуживать и регламентные работы проводить", - Путин на встрече с доверенными лицами.
Он отметил, "жизнь сама заставляет" Россию заниматься этой сферой деятельности, хотя и не все ее партнеры отказываются сотрудничать с ней в этой сфере, несмотря на противоречия в сфере политики.
"Конечно, в области здравоохранения это одно из важнейших направлений. И здесь кадры имеют первостепенное значение. Лекарственное обеспечение - тоже важнейшая задача, связанная со здоровьем и продолжительностью жизни", - добавил Путин.
Продукция Московского эндокринного завода - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Москве почти вдвое вырос объем производства лекарств
19 января, 14:24
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала