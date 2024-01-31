https://ria.ru/20240131/suverenitet-1924614910.html

Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании

Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании - РИА Новости, 31.01.2024

Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин назвал одной из важнейших задач России достижение технологического суверенитета в области РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:34

2024-01-31T16:34

2024-01-31T17:14

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин назвал одной из важнейших задач России достижение технологического суверенитета в области производства медицинского оборудования и лекарственного обеспечения."Что касается технологического суверенитета в области здравоохранения - конечно, одна из важнейших задач. Это совершенно очевидная вещь. Тяжелое оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры, несмотря на то, что это чисто гуманитарная сфера - здравоохранение, - отказываются обслуживать и регламентные работы проводить", - Путин на встрече с доверенными лицами.Он отметил, "жизнь сама заставляет" Россию заниматься этой сферой деятельности, хотя и не все ее партнеры отказываются сотрудничать с ней в этой сфере, несмотря на противоречия в сфере политики."Конечно, в области здравоохранения это одно из важнейших направлений. И здесь кадры имеют первостепенное значение. Лекарственное обеспечение - тоже важнейшая задача, связанная со здоровьем и продолжительностью жизни", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240119/moskva-1922345303.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, владимир путин