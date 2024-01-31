https://ria.ru/20240131/staya-1924625634.html

В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину

В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину - РИА Новости, 31.01.2024

В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину

Следователи возбудили уголовное дело по публикации СМИ о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину в Пятигорске, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:02

2024-01-31T17:02

2024-01-31T17:02

происшествия

пятигорск

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 31 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по публикации СМИ о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину в Пятигорске, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27 января около полудня на улице Заречная 113 стая из шести собак напала на беременную женщину. Ей на помощь поспешили двое мужчин, но собаки успели укусить ее за ногу и порвать пуховик. Впоследствии женщину госпитализировали. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что на одной из улиц города Пятигорска на беременную женщину напала стая бездомных собак и причинила ей телесные повреждения. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в Telegram-канале следственного управления. Администрация Пятигорска прокомментировала в Telegram-канале ситуацию с нападением, отметив, что сейчас для отлова бродячих животных в Пятигорске отбирают подрядчика на 2024 год, "после этого <...> будут регулярно проводиться рейдовые мероприятия".

https://ria.ru/20240116/bezdomnyy-1921535700.html

пятигорск

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пятигорск, ставропольский край