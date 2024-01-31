Рейтинг@Mail.ru
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/staya-1924625634.html
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину - РИА Новости, 31.01.2024
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину
Следователи возбудили уголовное дело по публикации СМИ о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину в Пятигорске, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:02
2024-01-31T17:02
происшествия
пятигорск
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
ПЯТИГОРСК, 31 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по публикации СМИ о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину в Пятигорске, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27 января около полудня на улице Заречная 113 стая из шести собак напала на беременную женщину. Ей на помощь поспешили двое мужчин, но собаки успели укусить ее за ногу и порвать пуховик. Впоследствии женщину госпитализировали. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что на одной из улиц города Пятигорска на беременную женщину напала стая бездомных собак и причинила ей телесные повреждения. &lt;...&gt; Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в Telegram-канале следственного управления. Администрация Пятигорска прокомментировала в Telegram-канале ситуацию с нападением, отметив, что сейчас для отлова бродячих животных в Пятигорске отбирают подрядчика на 2024 год, "после этого &lt;...&gt; будут регулярно проводиться рейдовые мероприятия".
https://ria.ru/20240116/bezdomnyy-1921535700.html
пятигорск
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пятигорск, ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину

В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину и укусила ее за ногу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 31 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по публикации СМИ о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину в Пятигорске, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27 января около полудня на улице Заречная 113 стая из шести собак напала на беременную женщину. Ей на помощь поспешили двое мужчин, но собаки успели укусить ее за ногу и порвать пуховик. Впоследствии женщину госпитализировали.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что на одной из улиц города Пятигорска на беременную женщину напала стая бездомных собак и причинила ей телесные повреждения. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в Telegram-канале следственного управления.
Администрация Пятигорска прокомментировала в Telegram-канале ситуацию с нападением, отметив, что сейчас для отлова бродячих животных в Пятигорске отбирают подрядчика на 2024 год, "после этого <...> будут регулярно проводиться рейдовые мероприятия".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного
16 января, 05:58
 
ПроисшествияПятигорскСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала