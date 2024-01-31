https://ria.ru/20240131/staya-1924625634.html
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину - РИА Новости, 31.01.2024
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину
Следователи возбудили уголовное дело по публикации СМИ о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину в Пятигорске, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:02
2024-01-31T17:02
2024-01-31T17:02
происшествия
пятигорск
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
ПЯТИГОРСК, 31 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по публикации СМИ о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину в Пятигорске, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27 января около полудня на улице Заречная 113 стая из шести собак напала на беременную женщину. Ей на помощь поспешили двое мужчин, но собаки успели укусить ее за ногу и порвать пуховик. Впоследствии женщину госпитализировали. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что на одной из улиц города Пятигорска на беременную женщину напала стая бездомных собак и причинила ей телесные повреждения. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в Telegram-канале следственного управления. Администрация Пятигорска прокомментировала в Telegram-канале ситуацию с нападением, отметив, что сейчас для отлова бродячих животных в Пятигорске отбирают подрядчика на 2024 год, "после этого <...> будут регулярно проводиться рейдовые мероприятия".
https://ria.ru/20240116/bezdomnyy-1921535700.html
пятигорск
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину
В Пятигорске стая собак напала на беременную женщину и укусила ее за ногу
ПЯТИГОРСК, 31 янв – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по публикации СМИ о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину в Пятигорске, сообщает
СУСК РФ по Ставропольскому краю.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27 января около полудня на улице Заречная 113 стая из шести собак напала на беременную женщину. Ей на помощь поспешили двое мужчин, но собаки успели укусить ее за ногу и порвать пуховик. Впоследствии женщину госпитализировали.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что на одной из улиц города Пятигорска на беременную женщину напала стая бездомных собак и причинила ей телесные повреждения. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в Telegram-канале следственного управления.
Администрация Пятигорска прокомментировала в Telegram-канале ситуацию с нападением, отметив, что сейчас для отлова бродячих животных в Пятигорске отбирают подрядчика на 2024 год, "после этого <...> будут регулярно проводиться рейдовые мероприятия".
В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного