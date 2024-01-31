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Столтенберг заявил о планах России оспорить и ослабить влияние США

Столтенберг заявил о планах России оспорить и ослабить влияние США - РИА Новости, 31.01.2024

Столтенберг заявил о планах России оспорить и ослабить влияние США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся в США с визитом, в ходе которого он пытается убедить политиков и общественность продолжать оказывать военную помощь... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:36

2024-01-31T19:36

2024-01-31T19:36

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся в США с визитом, в ходе которого он пытается убедить политиков и общественность продолжать оказывать военную помощь Украине, пугал собеседников якобы "планами России оспорить и ослабить влияние Америки". В среду Столтенберг выступил в США на форуме, где также ответил на вопросы. "Сегодня наши ценности злонамеренно атакуют внешние силы, которые пытаются их подорвать. Они угрожают нашему свободному миру, открыто оспаривают американское влияние… Они пытаются изменить глобальные правила, которые обеспечивают нашу общую безопасность. Мы живем в опасные времена", - заявил генсек. Он пояснил, в частности, что "Китай без всякой прозрачности или лимитов развивает и модернизирует свои вооружения", обвинил Пекин в "нечестной торговой политике" и нападках на соседей, а также "желании доминировать в Южно-китайском море". "В то время как Китай является наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе, Россия является наиболее насущной из них", - продолжил Столтенберг. Генсек НАТО выразил уверенность, что Россия "стремится восстановить сферы своего влияния и построить альтернативный мировой порядок, в котором мощь США ослаблена, а НАТО разобщена". Затем Столтенберг упомянул также "угрозы" со стороны Ирана и Северной Кореи, привел в качестве подтверждения своих "опасений" недавнее нападение на американскую военную базу в Иордании. "Китай, Россия, Иран и Северная Корея все больше объединяются, вместе они обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе США мировую финансовую систему… В эти опасные времена мы должны вместе противостоять любому режиму, который хочет ослабить нас", - заключил генсек Североатлантического блока. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого года, были разработаны, прежде всего, на случай столкновения с Россией. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, йенс столтенберг, нато