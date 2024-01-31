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В США заявили о восстановлении ряда механизмов связи с КНР по военной линии
В США заявили о восстановлении ряда механизмов связи с КНР по военной линии - РИА Новости, 31.01.2024
В США заявили о восстановлении ряда механизмов связи с КНР по военной линии
США и Китай за прошедшие месяцы сумели восстановить ряд важных механизмов взаимодействия по линии военных ведомств на оперативном уровне, заявил советник... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T04:29
2024-01-31T04:29
2024-01-31T04:29
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США и Китай за прошедшие месяцы сумели восстановить ряд важных механизмов взаимодействия по линии военных ведомств на оперативном уровне, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Председатель Объединенного комитета начальников штабов США провел переговоры со своим коллегой (из КНР - ред.), и нам удалось восстановить ряд важнейших механизмов оперативного военного взаимодействия на военном уровне", - сказал Салливан во время выступления в совете по международным делам, комментируя результаты контактов между двумя странами за прошедшие месяцы. По словам чиновника Белого дома, контакты между США и Китаем по линии военных ведомств имеют "решающее значение", особенно когда речь идет о периодах напряженности в их отношениях.
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сша, китай, джейк салливан, в мире
США, Китай, Джейк Салливан, В мире
В США заявили о восстановлении ряда механизмов связи с КНР по военной линии
Белый дом: США и КНР восстановили ряд механизмов коммуникации по военной линии
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США и Китай за прошедшие месяцы сумели восстановить ряд важных механизмов взаимодействия по линии военных ведомств на оперативном уровне, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Председатель Объединенного комитета начальников штабов США провел переговоры со своим коллегой (из КНР - ред.), и нам удалось восстановить ряд важнейших механизмов оперативного военного взаимодействия на военном уровне", - сказал Салливан во время выступления в совете по международным делам, комментируя результаты контактов между двумя странами за прошедшие месяцы.
Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга
По словам чиновника Белого дома, контакты между США и Китаем по линии военных ведомств имеют "решающее значение", особенно когда речь идет о периодах напряженности в их отношениях.