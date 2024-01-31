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Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга - РИА Новости, 31.01.2024
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03:24 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ssha-1924483394.html
Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга
Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга - РИА Новости, 31.01.2024
Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга
США и КНР зависят друг от друга с экономической точки зрения, а также имеют общие интересы в решении международных проблем и снижении риска конфликта, заявил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:24
2024-01-31T03:24
китай
сша
вашингтон (штат)
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США и КНР зависят друг от друга с экономической точки зрения, а также имеют общие интересы в решении международных проблем и снижении риска конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы хорошо понимаем, что Соединенные Штаты и КНР экономически взаимозависимы и имеют общие интересы в решении транснациональных проблем и снижении риска конфликта", - сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям. По словам Салливана, в Вашингтоне также четко понимают "конкурентную структурную динамику" отношений с Пекином. "Мы ожидаем, что КНР будет значимым игроком на мировой арене в обозримом будущем. Это означает, что даже несмотря на нашу конкуренцию, нам приходится находить способы жить друг с другом", - добавил он. По его оценке, эффективное управление конкуренцией с Китаем идет не только на пользу не только США, но и всему миру.
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китай, сша, вашингтон (штат), джейк салливан
Китай, США, Вашингтон (штат), Джейк Салливан
Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга

Салливан: США и КНР зависят друг от друга и имеют общие интересы

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США и КНР зависят друг от друга с экономической точки зрения, а также имеют общие интересы в решении международных проблем и снижении риска конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Мы хорошо понимаем, что Соединенные Штаты и КНР экономически взаимозависимы и имеют общие интересы в решении транснациональных проблем и снижении риска конфликта", - сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям.
По словам Салливана, в Вашингтоне также четко понимают "конкурентную структурную динамику" отношений с Пекином.
"Мы ожидаем, что КНР будет значимым игроком на мировой арене в обозримом будущем. Это означает, что даже несмотря на нашу конкуренцию, нам приходится находить способы жить друг с другом", - добавил он.
По его оценке, эффективное управление конкуренцией с Китаем идет не только на пользу не только США, но и всему миру.
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