https://ria.ru/20240131/ssha-1924483394.html

Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга

Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга - РИА Новости, 31.01.2024

Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга

США и КНР зависят друг от друга с экономической точки зрения, а также имеют общие интересы в решении международных проблем и снижении риска конфликта, заявил... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:24

2024-01-31T03:24

2024-01-31T03:24

китай

сша

вашингтон (штат)

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США и КНР зависят друг от друга с экономической точки зрения, а также имеют общие интересы в решении международных проблем и снижении риска конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы хорошо понимаем, что Соединенные Штаты и КНР экономически взаимозависимы и имеют общие интересы в решении транснациональных проблем и снижении риска конфликта", - сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям. По словам Салливана, в Вашингтоне также четко понимают "конкурентную структурную динамику" отношений с Пекином. "Мы ожидаем, что КНР будет значимым игроком на мировой арене в обозримом будущем. Это означает, что даже несмотря на нашу конкуренцию, нам приходится находить способы жить друг с другом", - добавил он. По его оценке, эффективное управление конкуренцией с Китаем идет не только на пользу не только США, но и всему миру.

https://ria.ru/20240117/tayvan-1921766520.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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китай, сша, вашингтон (штат), джейк салливан