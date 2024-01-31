https://ria.ru/20240131/ssha-1924483394.html
Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга
Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга - РИА Новости, 31.01.2024
Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга
США и КНР зависят друг от друга с экономической точки зрения, а также имеют общие интересы в решении международных проблем и снижении риска конфликта, заявил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:24
2024-01-31T03:24
2024-01-31T03:24
китай
сша
вашингтон (штат)
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США и КНР зависят друг от друга с экономической точки зрения, а также имеют общие интересы в решении международных проблем и снижении риска конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы хорошо понимаем, что Соединенные Штаты и КНР экономически взаимозависимы и имеют общие интересы в решении транснациональных проблем и снижении риска конфликта", - сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям. По словам Салливана, в Вашингтоне также четко понимают "конкурентную структурную динамику" отношений с Пекином. "Мы ожидаем, что КНР будет значимым игроком на мировой арене в обозримом будущем. Это означает, что даже несмотря на нашу конкуренцию, нам приходится находить способы жить друг с другом", - добавил он. По его оценке, эффективное управление конкуренцией с Китаем идет не только на пользу не только США, но и всему миру.
https://ria.ru/20240117/tayvan-1921766520.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, вашингтон (штат), джейк салливан
Китай, США, Вашингтон (штат), Джейк Салливан
Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга
Салливан: США и КНР зависят друг от друга и имеют общие интересы
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США и КНР зависят друг от друга с экономической точки зрения, а также имеют общие интересы в решении международных проблем и снижении риска конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Мы хорошо понимаем, что Соединенные Штаты и КНР экономически взаимозависимы и имеют общие интересы в решении транснациональных проблем и снижении риска конфликта", - сообщил он на выступлении в совете по международным отношениям.
По словам Салливана, в Вашингтоне
также четко понимают "конкурентную структурную динамику" отношений с Пекином
.
"Мы ожидаем, что КНР будет значимым игроком на мировой арене в обозримом будущем. Это означает, что даже несмотря на нашу конкуренцию, нам приходится находить способы жить друг с другом", - добавил он.
По его оценке, эффективное управление конкуренцией с Китаем идет не только на пользу не только США, но и всему миру.
В Китае выразили надежду, что США сдержат обещание Байдена по Тайваню