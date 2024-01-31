Американский эсминец сбил в Красном море ракету, выпущенную хуситами
CENTCOM: эсминец USS Gravely ВМС США сбил в Красном море крылатую ракету хуситов
Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что во вторник эсминец USS Gravely сбил одну противокорабельную крылатую ракету, выпущенную правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами).
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"Тридцатого января примерно в 23:30 (совпадает с мск)... хуситы выпустили одну противокорабельную крылатую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена в сторону Красного моря. Ракета была сбита кораблем USS Gravely. Сообщений о ранениях и повреждениях не поступало", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.