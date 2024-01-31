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Американский эсминец сбил в Красном море ракету, выпущенную хуситами - РИА Новости, 31.01.2024
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03:21 31.01.2024 (обновлено: 03:32 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ssha-1924483304.html
Американский эсминец сбил в Красном море ракету, выпущенную хуситами
Американский эсминец сбил в Красном море ракету, выпущенную хуситами - РИА Новости, 31.01.2024
Американский эсминец сбил в Красном море ракету, выпущенную хуситами
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что во вторник эсминец USS Gravely сбил одну противокорабельную крылатую ракету, выпущенную... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:21
2024-01-31T03:32
вооруженные силы сша
военная операция сша и британии в йемене
в мире
красное море
ансар алла
йемен
израиль
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что во вторник эсминец USS Gravely сбил одну противокорабельную крылатую ракету, выпущенную правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами)."Тридцатого января примерно в 23:30 (совпадает с мск)... хуситы выпустили одну противокорабельную крылатую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена в сторону Красного моря. Ракета была сбита кораблем USS Gravely. Сообщений о ранениях и повреждениях не поступало", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене, в мире, красное море, ансар алла, йемен, израиль
Вооруженные силы США, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире, Красное море, Ансар Алла, Йемен, Израиль
Американский эсминец сбил в Красном море ракету, выпущенную хуситами

CENTCOM: эсминец USS Gravely ВМС США сбил в Красном море крылатую ракету хуситов

© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Sean RinnerРакетный эсминец ВМС США "Грейвли"
Ракетный эсминец ВМС США Грейвли - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Sean Rinner
Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что во вторник эсминец USS Gravely сбил одну противокорабельную крылатую ракету, выпущенную правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами).
«
"Тридцатого января примерно в 23:30 (совпадает с мск)... хуситы выпустили одну противокорабельную крылатую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена в сторону Красного моря. Ракета была сбита кораблем USS Gravely. Сообщений о ранениях и повреждениях не поступало", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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Вооруженные силы СШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеВ миреКрасное мореАнсар АллаЙеменИзраиль
 
 
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