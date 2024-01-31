https://ria.ru/20240131/spirt-1924557010.html

Нарколог развеял миф о лечении отека легких парами спирта

Нарколог развеял миф о лечении отека легких парами спирта - РИА Новости, 31.01.2024

Нарколог развеял миф о лечении отека легких парами спирта

Вдыхание паров спирта не является эффективным при лечении отека легких, поэтому в медицине не применяется, а лечение радикулита водочным компрессом может... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:55

2024-01-31T12:55

2024-01-31T12:55

общество

москва

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вдыхание паров спирта не является эффективным при лечении отека легких, поэтому в медицине не применяется, а лечение радикулита водочным компрессом может способствовать ухудшению состояния пациента, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в день рождения русской водки. По его словам, отек легких является серьезной угрозой для жизни больного. "Лечение отека легких, которое в условиях стационара проводится в отделении интенсивной терапии, назначается в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, включает оказание комплексной терапии пациенту, в которой отсутствует такой метод лечения как вдыхание "паров спирта". Современная медицина использует только те лекарственные средства, которые обладают достоверным терапевтическим эффектом, выбор их зависит от причины и особенностей патологического состояния", - сказал Масякин. Врач отметил, что в старых учебниках для врачей содержалась информация о том, что при отеке легких назначают ингаляции паров этилового спирта, а также применяется его внутривенное назначение. При этом отмечалось, что терапевтическое действие спирта начинается не ранее чем через 10-15 минут ингаляции, а полный терапевтический эффект наступает в среднем через 1-1,5 часа от начала ингаляции. "Современные научные знания, строящиеся на основе доказательной медицины, опровергли эффективность вдыхания паров спирта, и в настоящее время он не применяется не только на госпитальном, но и на догоспитальном этапе лечения пациентов с отеком легких", - добавил собеседник агентства. Нарколог также развеял миф, что компрессы из водки помогают при радикулите. "При некоторых из наиболее часто встречающихся заболеваний, проявляющихся болевым синдромом в области поясницы, компрессы из водки могут способствовать ухудшению состояния пациента. Вы должны понимать, что мази и компрессы, в том числе водочные, могут на время снять болевые ощущения, однако никак не повлиять на причину возникновения боли. В основе болевого синдрома могут быть не только дегенеративные изменения позвоночника, но и воспалительные поражения почек, поджелудочной железы, и даже инфаркт миокарда", - подчеркнул он. Он отметил, что убеждение о том, что столовая ложка водки перед едой лечит гастрит и язву, также не соответствует реальности, а убить водкой бактерии в желудке невозможно. "Водка при гастрите и язве вызывает прямое раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, что активирует выделение желудочного сока, содержащего соляную кислоту, в объеме большем, чем это необходимо для пищеварения. Этот "двойной удар" по пораженной язвенным процессом стенке желудка может вызвать обострение гастрита и язвенной болезни желудка вплоть до прободения язвы и массированного желудочно-кишечного кровотечения", - рассказал Масякин. Собеседник агентства указал на то, что не следует употреблять водку и при простудных заболеваниях, это создает дополнительную нагрузку на сердце, вызывает тахикардию и повышение артериального давления. "Простудные заболевания с повышением температуры тела сопровождаются выраженной интоксикацией, что проявляется головной болью, слабостью, сниженной работоспособностью. Водка усугубляет течение болезни, так как при приёме внутрь проявляется токсическое действие этанола, что является дополнительной нагрузкой на все системы и органы человека. Употребление водки на фоне простудных заболеваний и приёма лекарственной терапии извращает действие лекарственных средств, опасно усиливает действия одних и ослабляет фармакотерапию других препаратов, что всегда негативно отражается на самочувствии пациента", - добавил Масякин. Он отметил, что при пьянстве защитные силы организма заметно ослабевают. "Степень снижения иммунитета зависит от количества выпитого и частоты алкогольных возлияний. Пьющие люди много и долго болеют, у них чаще развиваются осложнения и более тяжелое течение заболеваний, приводящие к преждевременной инвалидности и смертности в трудоспособном возрасте", - заключил Масякин.

https://ria.ru/20240112/dieta-1920716665.html

https://ria.ru/20231231/alkogol-1919267874.html

https://ria.ru/20240129/mozg-1924040211.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва