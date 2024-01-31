Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Минобороны: российские военные улучшили положение на Донецком направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России ведет огонь из миномета по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащий ВС России ведет огонь из миномета по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 310 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- десять автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении, а также нанесли огневое поражение живой силе ВСУ возле Григоровки и Дзержинского в ДНР. Помимо этого, удалось отразить три атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Кузьмино в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 280 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- семь автомобилей.
Купянское направление
Солдаты группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых отрядов 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
- до 80 военнослужащих;
- один танк;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании;
- гаубица М777 производства США.
Южнодонецкое направление
Подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых отрядов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Также удалось поразить живую силу и технику 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Старомайорского.
Потери противника составили:
- до 115 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
Запорожское направление
Бойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Орехова, Малой Токмачки и населенного пункта Щербаки в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 80 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- гаубица Д-30.
Херсонское направление
Российские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- пять автомобилей.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 136 районах. Среди прочего удалось уничтожить ЗРК IRIS-T производства Германии и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан". Также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и перехватили 81 беспилотник.