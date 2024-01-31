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Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 31.01.2024
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13:47 31.01.2024 (обновлено: 14:58 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924570571.html
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 31.01.2024
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:47
2024-01-31T14:58
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
артемовский
клещеевка
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении, а также нанесли огневое поражение живой силе ВСУ возле Григоровки и Дзержинского в ДНР. Помимо этого, удалось отразить три атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Кузьмино в ЛНР.Потери противника составили:Купянское направлениеСолдаты группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых отрядов 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых отрядов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Также удалось поразить живую силу и технику 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Старомайорского.Потери противника составили:Запорожское направлениеБойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Орехова, Малой Токмачки и населенного пункта Щербаки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив склад ракетно-артиллерийского вооружения.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 136 районах. Среди прочего удалось уничтожить ЗРК IRIS-T производства Германии и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан". Также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ.В свою очередь, средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и перехватили 81 беспилотник.
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донецкая народная республика
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовский, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Артемовский, Клещеевка
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Минобороны: российские военные улучшили положение на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России ведет огонь из миномета по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащий ВС России ведет огонь из миномета по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России ведет огонь из миномета по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Потери противника составили:
  • до 310 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • десять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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09:00

Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении, а также нанесли огневое поражение живой силе ВСУ возле Григоровки и Дзержинского в ДНР. Помимо этого, удалось отразить три атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Кузьмино в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 280 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • семь автомобилей.
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10:16

Купянское направление

Солдаты группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых отрядов 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • один танк;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании;
  • гаубица М777 производства США.
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11:14

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых отрядов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Также удалось поразить живую силу и технику 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Старомайорского.
Потери противника составили:
  • до 115 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.
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13:16

Запорожское направление

Бойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Орехова, Малой Токмачки и населенного пункта Щербаки в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-30.
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08:00

Херсонское направление

Российские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • пять автомобилей.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 136 районах. Среди прочего удалось уничтожить ЗРК IRIS-T производства Германии и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан". Также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и перехватили 81 беспилотник.
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