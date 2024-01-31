https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924570571.html

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 31.01.2024

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:47

2024-01-31T13:47

2024-01-31T14:58

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

артемовский

клещеевка

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении, а также нанесли огневое поражение живой силе ВСУ возле Григоровки и Дзержинского в ДНР. Помимо этого, удалось отразить три атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Кузьмино в ЛНР.Потери противника составили:Купянское направлениеСолдаты группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых отрядов 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых отрядов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Также удалось поразить живую силу и технику 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Старомайорского.Потери противника составили:Запорожское направлениеБойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Орехова, Малой Токмачки и населенного пункта Щербаки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив склад ракетно-артиллерийского вооружения.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 136 районах. Среди прочего удалось уничтожить ЗРК IRIS-T производства Германии и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан". Также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ.В свою очередь, средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и перехватили 81 беспилотник.

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924501523.html

https://ria.ru/20240131/general-1924512876.html

https://ria.ru/20240131/raketa-1924523979.html

https://ria.ru/20240131/koshmar-1924562515.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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россия

украина

донецкая народная республика

артемовский

клещеевка

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Дарья Буймова

россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовский, клещеевка