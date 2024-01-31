https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924554361.html

Орловская область передала танкистам в зону СВО зимние вещи

Орловская область передала танкистам в зону СВО зимние вещи - РИА Новости, 31.01.2024

Орловская область передала танкистам в зону СВО зимние вещи

Орловская область по поручению губернатора Андрея Клычкова доставила гуманитарный груз с теплыми вещами, строительными материалами, инструментами, продуктами и... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:45

2024-01-31T12:45

2024-01-31T13:35

надежные люди

орловская область

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Орловская область по поручению губернатора Андрея Клычкова доставила гуманитарный груз с теплыми вещами, строительными материалами, инструментами, продуктами и водой землякам-военнослужащим, которые выполняют боевые задачи на Купянском направлении в 12-м танковом полку, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Бойцам передали газовые баллоны, печи на солярке, настольные газовые плиты, маскировочные сети. Доставили 50 комплектов теплых зимних вещей: куртки, перчатки, свитера, термобелье, шапки, сапоги, носки и 50 комплектов зимних маскировочных костюмов", – говорится в сообщении. По данным властей, в посылку вошел большой комплект материалов для строительства блиндажей: osb-плиты, фольгоизол, пергамин, пленка, скобы, шуруповерты, болгарки, электропровода, светильники, розетки, саморезы, армированный скотч, монтажная пена. Кроме того, военнослужащим доставили продукты питания и воду. "Танковые экипажи выполняют одну из ключевых ролей в сражениях СВО, решают множество задач: помогают бороться с артиллерией противника, поддерживают пехоту, бьют по стационарным целям. Они хорошо знают цену поддержке, командной работы и сплоченности. Спасибо, парни, за работу! Вся Орловщина с вами!" – подчеркнул Клычков, которого процитировала пресс-служба.Отмечается, что сбор и доставку большого гуманитарного груза удалось организовать благодаря вкладу бизнеса и неравнодушным жителям.

https://ria.ru/20240131/posylka-1924552633.html

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923734247.html

орловская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орловская область