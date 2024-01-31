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Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 31.01.2024 (обновлено: 02:36 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924481427.html
Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье
Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье - РИА Новости, 31.01.2024
Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье
Российские войска, сберегая личный состав, медленно продвигаются в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:33
2024-01-31T02:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
киев
россия
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские войска, сберегая личный состав, медленно продвигаются в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий.&quot;Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат. Поэтому мы их берем очень аккуратно: обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение&quot;, - сказал он.Во вторник в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады на запорожском направлении, потери Киева составили до 40 солдат. За день до этого стало известно, что Киев на том же направлении потерял до 30 солдат, а 28 января на Запорожском направлении, по данным Минобороны, противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожская область, евгений балицкий, киев, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Киев, Россия, В мире
Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье

Губернатор Балицкий: ВС России постепенно продвигаются в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские войска, сберегая личный состав, медленно продвигаются в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий.
«

"Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат. Поэтому мы их берем очень аккуратно: обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение", - сказал он.

Во вторник в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады на запорожском направлении, потери Киева составили до 40 солдат.
За день до этого стало известно, что Киев на том же направлении потерял до 30 солдат, а 28 января на Запорожском направлении, по данным Минобороны, противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийКиевРоссияВ мире
 
 
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