https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924481427.html

Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье

Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье - РИА Новости, 31.01.2024

Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье

Российские войска, сберегая личный состав, медленно продвигаются в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:33

2024-01-31T02:33

2024-01-31T02:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

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россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские войска, сберегая личный состав, медленно продвигаются в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий."Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат. Поэтому мы их берем очень аккуратно: обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение", - сказал он.Во вторник в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады на запорожском направлении, потери Киева составили до 40 солдат. За день до этого стало известно, что Киев на том же направлении потерял до 30 солдат, а 28 января на Запорожском направлении, по данным Минобороны, противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240128/polozhenie-1923971119.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, киев, россия, в мире